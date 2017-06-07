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Номер извещения
31705126374
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения Договора на оказание услуг по временному пользованию техникой
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 14:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-91-28
Факс
+7 812 363-96-36
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедусь Мария Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по временному пользованию техникой (автотранспорт, грузоподъемные механизмы, строительные машины)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.06.2017 10:00 GMT +307.06.2017 10:0007.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705126374Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по временному пользованию техникой (автотранспорт, грузоподъемные механизмы, строительные машины)Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Дата и время вскрытия заявок
07.06.2017 10:0007.06.2017 10:0007.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705126374Дата и время вскрытия заявок Услуги по временному пользованию техникой (автотранспорт, грузоподъемные механизмы, строительные машины)Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по временному пользованию техникой (автотранспорт, грузоподъемные механизмы, строительные машины)
Начальная цена
10 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Оказание услуг по временному пользованию техникой, объем, количество, технические характеристики предоставляемой техники, а также условия ее предоставления определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 307/122-2017 о проведении запроса котировок).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Россия, 192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны д. 120Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
49.41.2
49.41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16
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