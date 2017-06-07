Право заключения Договора на оказание услуг по временному пользованию техникой

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Предоставление техники осуществляется по предварительным письменным заявкам от заказчика, обязательным предоставлением Техники считается предоставление техники на следующий день после подачи заявки - по рабочим дням недели в течении срока действия настоящего договора, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №307/122-2017 о проведении запроса котировок). Оплата услуг производится Заказчиком на расчетный счет Исполнителя в порядке 100% не позднее 14 (Четырнадцати) банковских дней с момента оказания услуг.