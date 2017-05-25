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Номер извещения
ГП705752
Уникальный номер закупки
010/ГСжижГаз/19.05.17/ЗК
Наименование закупки
Закупка бумаги для офисной техники
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 14:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А,
Почтовый адрес
420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А
Контактный телефон
+7 843 261-78-12
Факс
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Адрес электронной почты
a.halilova@ksgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Халилова Айгуль Рашитовна
Место рассмотрения предложений
Казань
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Бумага для офисной техники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 09:00 GMT +325.05.2017 09:0025.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705752Дата и время окончания срока приема заявок Бумага для офисной техникиКазань
Дата и время вскрытия заявок
25.05.2017 09:0025.05.2017 09:0025.05.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705752Дата и время вскрытия заявок Бумага для офисной техникиКазань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Бумага для офисной техники
Начальная цена
104 591,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
550 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место поставки: 1. РТ, г. Казань, ул. Северо-Западная, 10, ГНС г. КазаньРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
Адрес местонахождения
420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А,
420138, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ ДУБРАВНАЯ, 53А
17.12.14.160
Документация лота
Кол-во: 550
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