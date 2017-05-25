Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

расчет за поставленный товар производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 5 (пяти) дней с момента передачи Товара Покупателю и получения им надлежащим образом оформленных товарной накладной, счета-фактуры и других, относящихся к Товару документов. Сроки (периоды) поставки товара: в течение 15 дней с момента заключения договора. Поставка осуществляется силами и за счет поставщика.