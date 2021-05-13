Поставка продукции радиоэлектронной промышленности (компьютерная техника в рамках государственной поддержки образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования) (Реестровый номер 21.31.0422) 0152200004721000403

Основные сведения Описание секции 44-ФЗ Номер извещения 0152200004721000403 Уникальный номер закупки 0152200004721000403 Номер закупки Наименование закупки Поставка продукции радиоэлектронной промышленности (компьютерная техника в рамках государственной поддержки образовательных организаций в целях оснащения (обновления) их компьютерным, мультимедийным, презентационным оборудованием и программным обеспечением в рамках эксперимента по модернизации начального общего, основного общего и среднего общего образования) (Реестровый номер 21.31.0422) 0152200004721000403 Валюта процедуры RUB Способ закупки Электронный аукцион Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Нет прикрепленных документов

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЫ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

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