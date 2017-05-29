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    Главная / Торги / Резервуар для топлива

    Резервуар для топлива

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2017 11:0029.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705748Дата и время окончания срока приема заявок Резервуар для топлива КраснодарПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705748

    Уникальный номер закупки

    20

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Резервуар для топлива

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2017 14:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    тз

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛМА ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры АЛМА ХОЛДИНГ

    Юридический адрес

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5

    Почтовый адрес

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5

    Контактный телефон

    +7 988 667-75-42

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    procurement@alma-sad.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петросян Карапет Левонович

    Место рассмотрения предложений

    Краснодар

    Закупки и тендеры Краснодарский Край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Резервуар для топлива

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2017 11:00 GMT +329.05.2017 11:0029.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705748Дата и время окончания срока приема заявок Резервуар для топлива Краснодар

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 11:0029.05.2017 11:0029.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705748Дата и время вскрытия заявок Резервуар для топлива Краснодар

    Подведение итогов не позднее

    16.06.2017 10:0016.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705748Подведение итогов не позднее Резервуар для топлива Краснодар

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705748Подведение итогов не позднее Резервуар для топлива Краснодар

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Резервуар для топлива

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно тх

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, 1780 метров восточнее города АбинскаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    После получения
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛМА ПРОДАКШН
    Все закупки и тендеры АЛМА ПРОДАКШН

    Адрес местонахождения

    353320, Российская Федерация, Краснодарский край, Абинский район, г. Абинск, 1780 м Восточнее, г. Абинска

    Классификатор ОКПД2

    25.29.11.000

    Резервуары, цистерны, баки и аналогичные емкости (кроме емкостей для сжатых или сжиженных газов) из чугуна, стали или алюминия, вместимостью более 300 л, без механического или теплотехнического оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Резервуар для топлива "

    Кол-во: 0

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.10.2020 16:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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