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Номер извещения
31705126364
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения Договора на техническое обслуживание и ремонт а/м МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, п/прицепов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 14:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-91-28
Факс
+7 812 363-96-36
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедусь Мария Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Техническое обслуживание и ремонт а/м МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ п/прицепы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.06.2017 10:00 GMT +302.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705126364Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание и ремонт а/м МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ п/прицепыСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Дата и время вскрытия заявок
02.06.2017 10:0002.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705126364Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание и ремонт а/м МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ п/прицепыСанкт-Петербург, пр-т Обуховской Обороны, 120
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Техническое обслуживание и ремонт а/м МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ п/прицепы
Начальная цена
7 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Техническое обслуживание и ремонт а/м МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, п/прицепов по заявкам заказчика в объеме денежных средств 7 000 000,00 (семь миллионов) рублей согласно Техническому заданию (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 322/122-2017 о проведении запроса котировок) и проекту Договора (Приложение № 4 к Документации к Извещению № 322/122-2017 о проведении запроса котировок).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
СТО Исполнителя. Фактический адрес местонахождения станции от АО «ГОЗ» на удалении не более 50 (пятьдесят) кмРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
45.20
45.20.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16
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