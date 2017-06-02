Право заключения Договора на техническое обслуживание и ремонт а/м МАЗ, КАМАЗ, ЗИЛ, п/прицепов

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Выполнение работ в течение 2-х рабочих дней с момента поступления автомобиля на территорию СТО, при большом объеме ремонтных работ срок может быть увеличен по согласованию с Заказчиком, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №322/122-2017 о проведении запроса котировок). Расчет за производимые по договору работы осуществляется в течение 15 (пятнадцати) банковских дней с момента получения Заказчиком счете, счет-фактуры и подписанных Актов сдачи-приемки выполненных работ.