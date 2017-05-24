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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП705751
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа мыла хозяйственного и мыла туалетного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 14:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,
Почтовый адрес
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10
Контактный телефон
+7 968 411-79-89
Факс
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Адрес электронной почты
maxim.karandasov@enel.com
Ф.И.О. контактного лица
Карандасов Максим Владимирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа мыла хозяйственного и мыла туалетного
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа мыла хозяйственного и мыла туалетного
Начальная цена
9,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Все закупки и тендеры ПАО ЭНЕЛ РОССИЯ
Адрес местонахождения
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10,
620014, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ХОХРЯКОВА, 10
20.41.31.121
20.41.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 40000
Кол-во: 76000
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