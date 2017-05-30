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Номер извещения
31705126138
Уникальный номер закупки
434/64-ЗКЦ
Наименование закупки
Запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на выполнение ремонта участков трубопровода холодной (пожарно-питьевой) воды: от водомерного узла № 2 до ввода в насосную № 2 и от насосной № 2 до водопроводной камеры у корпуса 12
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 14:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-65
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хасанов Александр Тахирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Выполнение ремонта участков трубопровода холодной (пожарно-питьевой) воды: от водомерного узла № 2 до ввода в насосную № 2 и от насосной № 2 до водопроводной камеры у корпуса 12
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 06:00 GMT +330.05.2017 06:0030.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705126138Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение ремонта участков трубопровода холодной (пожарно-питьевой) воды: от водомерного узла № 2 до ввода в насосную № 2 и от насосной № 2 до водопроводной камеры у корпуса 12Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 06:0030.05.2017 06:0030.05.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705126138Дата и время вскрытия заявок Выполнение ремонта участков трубопровода холодной (пожарно-питьевой) воды: от водомерного узла № 2 до ввода в насосную № 2 и от насосной № 2 до водопроводной камеры у корпуса 12Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
16.06.201716.06.2017 16:0016.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705126138Подведение итогов не позднее Выполнение ремонта участков трубопровода холодной (пожарно-питьевой) воды: от водомерного узла № 2 до ввода в насосную № 2 и от насосной № 2 до водопроводной камеры у корпуса 12Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение ремонта участков трубопровода холодной (пожарно-питьевой) воды: от водомерного узла № 2 до ввода в насосную № 2 и от насосной № 2 до водопроводной камеры у корпуса 12
Начальная цена
2 390 390,70
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
47 807,81 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, Проспект Космонавтов, 18Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
43.22.11.110
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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