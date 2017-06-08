Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку автомобиля ГАЗон NEXT C41R13 (самосвал).

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100,00 % в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента доставки транспортного средства на место поставки товара и подписания акта приёма-передачи транспортных средств обеими сторонами денежными средствами на расчетный счет Продавца. Поставка ТС осуществляется не позднее 45 рабочих дней с момента заключения договора, Досрочная поставка разрешается с письменного согласия Покупателя.