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Номер извещения
ГП705743
Уникальный номер закупки
715
Наименование закупки
Закупка запчастей к оборудованию свинокомплексов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 13:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17
Почтовый адрес
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17
Контактный телефон
+7 4722 58-64-00 доб. 70232
Факс
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Адрес электронной почты
g.gartung@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гартунг Григорий Не
Место рассмотрения предложений
г. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113
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Закупка запчастей к оборудованию свинокомплексов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 17:00 GMT +323.05.2017 17:0023.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705743Дата и время окончания срока приема заявок Закупка запчастей к оборудованию свинокомплексовг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 17:0023.05.2017 17:0023.05.2017 17:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705743Дата и время вскрытия заявок Закупка запчастей к оборудованию свинокомплексовг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113
Подведение итогов не позднее
26.06.2017 17:0026.06.2017 17:0026.06.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705743Подведение итогов не позднее Закупка запчастей к оборудованию свинокомплексовг. Белгород, пр. Богдана Хмельницкого, д. 113
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запчастей к оборудованию свинокомплексов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно прикрепленной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно прикрепленной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
Все закупки и тендеры МИРАТОРГ-БЕЛГОРОД
Адрес местонахождения
309070, Российская Федерация, Белгородская область, Яковлевский район, Строитель, Заводская 2-Я, 17
28.30.86.110
46.69.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3670
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