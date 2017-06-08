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Номер извещения
31705125932
Уникальный номер закупки
422/83-А
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме на право заключения договора на поставку аккумуляторных батарей.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 13:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-67
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Васильева Алиса Викторовна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка аккумуляторных батарей
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2017 06:00 GMT +308.06.2017 06:0008.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705125932Дата и время окончания срока приема заявок Поставка аккумуляторных батарейЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.06.2017 21:0021.06.2017 21:0021.06.2017 21:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705125932Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка аккумуляторных батарейЕкатеринбург
Дата и время проведения
22.06.2017 10:0022.06.2017 10:0022.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705125932Дата и время проведения Поставка аккумуляторных батарейЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
22.06.2017 21:0022.06.2017 21:0022.06.2017 21:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705125932Подведение итогов не позднее Поставка аккумуляторных батарейЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка аккумуляторных батарей
Начальная цена
5 258 589,29
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
124 штуки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Самовывоз со склада Поставщика, расположенного в г. Тюмень, терминал транспортной компании. Силами и за счет Покупателя со склада Поставщика.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
27.20.22.000
27.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 124
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