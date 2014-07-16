Запрос предложений на заключение договора на проведение работ по покраске трубопроводов природного газа и кислорода в цехе №8

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП407093 Уникальный номер закупки б/н Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на заключение договора на проведение работ по покраске трубопроводов природного газа и кислорода в цехе №8 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Дефектная ведомость

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