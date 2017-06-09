Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и условия оплаты товара: Оплата поставляемой продукции производится в рублях Российской Федерации за счет средств федерального бюджета, предусмотренных на указанные цели Министерству обороны Российской Федерации, путем безналичного перечисления денежных средств с отдельного счета Покупателя на отдельный счет Поставщика, открытых в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе» в уполномоченном банке, выбранным головным исполнителем. Оплата поставляемой продукции производится Покупателем за полученный фактический объем продукции в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Покупателем продукции и подписания Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 без замечаний, при условии своевременного предоставления счета-фактуры. Счет-фактуру Поставщик обязан выставить Покупателю одновременно с поставкой продукции. В случае задержки предоставления Поставщиком счета-фактуры, срок оплаты переносится на соответствующее количество дней задержки. Срок поставки (выборки) товара: Поставка продукции осуществляется в сроки, указанные в Спецификации (Часть V Документации к Извещению № 180/47-2017 о проведении аукциона на право заключения договора). По согласованию с Покупателем возможна досрочная поставка продукции.