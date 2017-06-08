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Номер извещения
ГП705740
Уникальный номер закупки
383
Наименование закупки
Запрос ценовых котировок на закупку Уплотнение для УГЭ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 13:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-55-47
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
EA.Popova@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Елена Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Уплотнения для УГЭ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2017 11:00 GMT +308.06.2017 11:0008.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705740Дата и время окончания срока приема заявок закупка Уплотнения для УГЭЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2017 11:0008.06.2017 11:0008.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705740Дата и время вскрытия заявок закупка Уплотнения для УГЭЕкатеринбург
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Уплотнения для УГЭ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно вложенного файла
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно вложенного файлаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
22.19.73.114
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 28
Кол-во: 12
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