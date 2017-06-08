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    Главная / Торги / Запрос ценовых котировок на закупку Уплотнение для УГЭ

    Запрос ценовых котировок на закупку Уплотнение для УГЭ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2017 11:0008.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705740Дата и время окончания срока приема заявок закупка Уплотнения для УГЭЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705740

    Уникальный номер закупки

    383

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос ценовых котировок на закупку Уплотнение для УГЭ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2017 13:18

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Извещение о проведении закупки

    Приложение №1.1.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-55-47

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    EA.Popova@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попова Елена Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Уплотнения для УГЭ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2017 11:00 GMT +308.06.2017 11:0008.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705740Дата и время окончания срока приема заявок закупка Уплотнения для УГЭЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2017 11:0008.06.2017 11:0008.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705740Дата и время вскрытия заявок закупка Уплотнения для УГЭЕкатеринбург

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 16:0023.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705740Подведение итогов не позднее закупка Уплотнения для УГЭЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Уплотнения для УГЭ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно вложенного файла

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно вложенного файлаРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно вложенного файла

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    22.19.73.114

    Уплотнители резиновые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Уплотнение Goetz LWD Typ 76.97 H-26 NB60SO (-43 °C)  293/265x38"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "Уплотнение Goetz LWD Typ 76.97 H-24 NB60SO (-43 °C)  251,5/223x38"

    Кол-во: 28

    "Позиция 3"

    "Уплотнение Goetz LWD Typ 76.97 H-21 NB60SO (-43 °C) 200/177х30"

    Кол-во: 12

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    Прием заявок:
    15.04.2020 16:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
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