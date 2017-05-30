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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705125848
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
На право заключения договора поставки ковриков
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 13:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Почтовый адрес
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 495 675-01-74
Факс
+7 495 675-01-74
Адрес электронной почты
zakupki@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Костина Оксана Ивановна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка ковриков
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.05.2017 11:00 GMT +330.05.2017 11:0030.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705125848Дата и время окончания срока приема заявок Закупка ковриков Москва
Дата и время вскрытия заявок
30.05.2017 11:0030.05.2017 11:0030.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705125848Дата и время вскрытия заявок Закупка ковриков Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка ковриков
Начальная цена
148 261,05
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
22.19.72.000
22.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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