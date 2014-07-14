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Номер извещения
31401321142
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Нанесение термопластиком дорожной разметки на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения г.Морозовск - г.Цимлянск - г.Волгодонск на км 0+000- км 82+400 (км 13+750- км 16+000; км 17+700- км 19+650) в Морозовском районе
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.07.2014 15:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
347210, Ростовская область, , Морозовск, Халтурина, 280
Почтовый адрес
347210, Ростовская область, , Морозовск, Халтурина, 280
Контактный телефон
+7 86384 5-01-09
Факс
+7 86384 5-08-94
Адрес электронной почты
drzu@morozov.donpac.ru
Ф.И.О. контактного лица
Стуров Владимир Николаевич
Место рассмотрения предложений
Морозовск
Закупки и тендеры Дороги автомобильные и автомагистрали; строительные работы по строительству автомобильных дорог и автомагистралей
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Нанесение термопластиком дорожной разметки на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения г.Морозовск - г.Цимлянск - г.Волгодонск на км 0+000- км 82+400 (км 13+750- км 16+000; км 17+700- км 19+650) в Морозовском районе
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.07.2014 12:00 GMT +314.07.2014 12:0014.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401321142Дата и время окончания срока приема заявок Нанесение термопластиком дорожной разметки на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения г.Морозовск - г.Цимлянск - г.Волгодонск на км 0+000- км 82+400 (км 13+750- км 16+000; км 17+700- км 19+650) в Морозовском районеМорозовск
Дата и время вскрытия заявок
14.07.2014 12:0014.07.2014 12:0014.07.2014 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401321142Дата и время вскрытия заявок Нанесение термопластиком дорожной разметки на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения г.Морозовск - г.Цимлянск - г.Волгодонск на км 0+000- км 82+400 (км 13+750- км 16+000; км 17+700- км 19+650) в Морозовском районеМорозовск
Подведение итогов не позднее
15.07.2014 11:0015.07.2014 11:0015.07.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401321142Подведение итогов не позднее Нанесение термопластиком дорожной разметки на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения г.Морозовск - г.Цимлянск - г.Волгодонск на км 0+000- км 82+400 (км 13+750- км 16+000; км 17+700- км 19+650) в Морозовском районеМорозовск
Текущий статус
Заключение договора
Дата подведения итогов
15.07.201415.07.2014 11:0015.07.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401321142Подведение итогов не позднее Нанесение термопластиком дорожной разметки на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения г.Морозовск - г.Цимлянск - г.Волгодонск на км 0+000- км 82+400 (км 13+750- км 16+000; км 17+700- км 19+650) в Морозовском районеМорозовск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Нанесение термопластиком дорожной разметки на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения г.Морозовск - г.Цимлянск - г.Волгодонск на км 0+000- км 82+400 (км 13+750- км 16+000; км 17+700- км 19+650) в Морозовском районе
Начальная цена
549 216,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
11,43 км соглсно техническому заданию
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения г.Морозовск - г.Цимлянск - г.Волгодонск на км 0+000- км 82+400 (км 13+750- км 16+000; км 17+700- км 19+650) в Морозовском районе.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГУП РО Морозовское ДРСУ
Все закупки и тендеры ГУП РО Морозовское ДРСУ
Адрес местонахождения
347210, Ростовская область, , Морозовск, Халтурина, 280
Отсутствуют
45.23.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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