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Номер извещения
31705125829
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Полиграфические работы по печати журнала «Технополис Югры» №7»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 13:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19
Почтовый адрес
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19
Контактный телефон
+7 3467 36-18-94
Факс
--
Адрес электронной почты
v.zaharov@tp86.ru
Ф.И.О. контактного лица
Захаров Василий Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийск
Закупки и тендеры Журналы и периодические издания печатные Эта группировка не включает: - электронные периодические издания, см. 58.14.20
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Полиграфические работы по печати журнала «Технополис Югры» №7
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.05.2017 15:30 GMT +325.05.2017 15:3025.05.2017 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705125829Дата и время окончания срока приема заявок Полиграфические работы по печати журнала «Технополис Югры» №7Ханты-Мансийск
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 07:3026.05.2017 07:3026.05.2017 07:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705125829Дата и время вскрытия заявок Полиграфические работы по печати журнала «Технополис Югры» №7Ханты-Мансийск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Полиграфические работы по печати журнала «Технополис Югры» №7
Начальная цена
158 820,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора и техническим заданием.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора и техническим заданием.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АУ Технопарк высоких технологий
Все закупки и тендеры АУ Технопарк высоких технологий
Адрес местонахождения
628011, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийск, Промышленная, 19
58.14.12.000
58.14.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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