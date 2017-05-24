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Номер извещения
ГП705734
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на право заключить договор на поставку программного обеспечения Mach 3 Advanced 5 Axis Maching (NX13440)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 12:33
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Контактный телефон
+7 812 448-22-09 доб. 3000
Факс
+7 812 412-64-84
Адрес электронной почты
a.gladkaya@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гладкая Анна Александровна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Продукты программные и услуги по разработке программного обеспечения; консультационные и аналогичные услуги в области информационных технологий
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Программное обеспечение Mach 3 Advanced 5 Axis Maching (NX13440)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 18:00 GMT +324.05.2017 18:0024.05.2017 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705734Дата и время окончания срока приема заявок Программное обеспечение Mach 3 Advanced 5 Axis Maching (NX13440)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 18:0024.05.2017 18:0024.05.2017 18:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705734Дата и время вскрытия заявок Программное обеспечение Mach 3 Advanced 5 Axis Maching (NX13440)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
07.06.2017 18:0007.06.2017 18:0007.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705734Подведение итогов не позднее Программное обеспечение Mach 3 Advanced 5 Axis Maching (NX13440)Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Программное обеспечение Mach 3 Advanced 5 Axis Maching (NX13440)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
62
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
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