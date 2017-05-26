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    Главная / Торги / Закупка лакокрасочных изделий для нужд ООО "ВагоноРемонтнаяКомпания"

    Закупка лакокрасочных изделий для нужд ООО "ВагоноРемонтнаяКомпания"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2017 12:1426.05.2017 12:14Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705731Дата и время окончания срока приема заявок Закупка лакокрасочных изделий для нужд ООО "ВагоноРемонтнаяКомпания"СаранскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705731

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка лакокрасочных изделий для нужд ООО "ВагоноРемонтнаяКомпания"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2017 12:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Тех.задание

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью ВагоноРемонтнаяКомпания
    Все закупки и тендеры ВагоноРемонтнаяКомпания

    Юридический адрес

    430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Крупской, дом 29,офис 1

    Почтовый адрес

    430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Крупской, дом 29,офис 1

    Контактный телефон

    +7 8342 47-24-80

    Факс

    +7 8342 47-24-80

    Адрес электронной почты

    vti@vrk-saransk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бекшаева Лариса Семеновна

    Место рассмотрения предложений

    Саранск

    Закупки и тендеры Мордовия Республика

    Ключевые слова:

    вагон, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка лакокрасочных изделий для нужд ООО "ВагоноРемонтнаяКомпания"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.05.201730.05.2017 12:0030.05.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705731Подведение итогов не позднее Закупка лакокрасочных изделий для нужд ООО "ВагоноРемонтнаяКомпания"Саранск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка лакокрасочных изделий для нужд ООО "ВагоноРемонтнаяКомпания"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Республика Мордовия, п. Ромоданово, Пятинское шоссе, д.2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа и доставка товара

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ВагоноРемонтнаяКомпания
    Все закупки и тендеры ВагоноРемонтнаяКомпания

    Адрес местонахождения

    430005, Российская Федерация, Республика Мордовия, Саранск, Крупской, дом 29,офис 1

    Классификатор ОКПД2

    20

    Вещества химические и продукты химические

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Краска светло-серая"

    Кол-во: 100

    "Позиция 2"

    "Краска кремовая"

    Кол-во: 1500

    "Позиция 3"

    "Краска красно-коричневая"

    Кол-во: 150

    "Позиция 4"

    "Краска красная"

    Кол-во: 100

    "Позиция 5"

    "Краска зеленая"

    Кол-во: 3000

    "Позиция 6"

    "Краска белая"

    Кол-во: 250

    "Позиция 7"

    "Растворитель 646"

    Кол-во: 300

    "Позиция 8"

    "Растворитель (Уайт -Спирит)"

    Кол-во: 1200

    "Позиция 9"

    "Краска черная"

    Кол-во: 4500

    "Позиция 10"

    "Краска синяя"

    Кол-во: 3000

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