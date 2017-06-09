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    Главная / Торги / Закупка Комплектного преобразователя частоты ATV960C25Q4X1 для нужд ООО «Эльгауголь»

    Закупка Комплектного преобразователя частоты ATV960C25Q4X1 для нужд ООО «Эльгауголь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2017 09:3009.06.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705729Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Комплектного преобразователя частоты ATV960C25Q4X1 для нужд ООО «Эльгауголь» НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705729

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка Комплектного преобразователя частоты ATV960C25Q4X1 для нужд ООО «Эльгауголь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2017 11:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Приложение№2Проект договора

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Приложение№2.1 Проект спецификации

    Приложение А система контроля

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-23-37

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Filippov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппов Александр Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка Комплектного преобразователя частоты ATV960C25Q4X1 для нужд ООО «Эльгауголь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    09.06.2017 09:30 GMT +309.06.2017 09:3009.06.2017 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705729Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Комплектного преобразователя частоты ATV960C25Q4X1 для нужд ООО «Эльгауголь» Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    09.06.2017 09:3009.06.2017 09:3009.06.2017 09:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705729Дата и время вскрытия заявок Закупка Комплектного преобразователя частоты ATV960C25Q4X1 для нужд ООО «Эльгауголь» Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    16.10.2017 11:0016.10.2017 11:0016.10.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705729Подведение итогов не позднее Закупка Комплектного преобразователя частоты ATV960C25Q4X1 для нужд ООО «Эльгауголь» Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.10.201716.10.2017 11:0016.10.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705729Подведение итогов не позднее Закупка Комплектного преобразователя частоты ATV960C25Q4X1 для нужд ООО «Эльгауголь» Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка Комплектного преобразователя частоты ATV960C25Q4X1 для нужд ООО «Эльгауголь»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечня

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отгрузочные реквизиты. Транспортно-экспедиционная компания грузополучатель - АО ХК «Якутуголь», код 7853, ОКПО 00161878. Почтовый адрес: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная 1. Почтовый адрес – 678960, РС (Я), г. Нерюнгри, ул. Набережная, 1 В графе «Особые отметки отправителя» железнодорожной транспортной накладной указывать: «Груз для ООО «Эльгауголь».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки 30 дней с даты заключения договора.Срок поставки может быть изменен в зависимости от срока изготовления. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    26.51.70.190

    Приборы автоматические регулирующие и контрольно-измерительные прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплектный преобразователь частоты ATV960C25Q4X1, напряжение питания 380..415В,ном. Мощность 250кВт, IP23, RS-485, в том числе: -VW3AP3204 - модуль расширения релейных выходов -VW3AP0352 - увеличение степени защиты до IP54 -VW3AP0701 - дополнительная секция для ввода кабеля сверху -VW3AP0601 - фильтр dU/dt -VW3AP0403 - модуль отображения параметров на лицевой панели шкафа."

    Кол-во: 1

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