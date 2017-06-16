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Номер извещения
ГП705728
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по бурению взрывных скважин на Разрезе "Эльгинский"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
19.05.2017 11:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-21-10
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
sergey.sivenkov@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Сивенков Сергей Александрович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Услуги по бурению взрывных скважин на Разрезе "Эльгинский"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2017 08:00 GMT +316.06.2017 08:0016.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705728Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по бурению взрывных скважин на Разрезе "Эльгинский"Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2017 08:0016.06.2017 08:0016.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705728Дата и время вскрытия заявок Услуги по бурению взрывных скважин на Разрезе "Эльгинский"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
30.06.2017 08:0030.06.2017 08:0030.06.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705728Подведение итогов не позднее Услуги по бурению взрывных скважин на Разрезе "Эльгинский"Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Услуги по бурению взрывных скважин на Разрезе "Эльгинский"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Объем бурения: 14-16 тыс. пог. метров в месяц ( 168-192 тыс. пог. метров в год), при диаметре бурения от 170 до 150 мм.(бурение по вскрышным породам и углю).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ООО "Эльгауголь" Эльгинское угольное месторождение Разрез "Эльгинский"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
09.90.19.900
09.90
Документация лота
Кол-во: 16000
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