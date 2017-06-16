Оказание услуг по бурению взрывных скважин на Разрезе "Эльгинский"

Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Объем бурения: 14-16 тыс. пог. метров в месяц ( 168-192 тыс. пог. метров в год), при диаметре бурения от 170 до 150 мм.(бурение по вскрышным породам и углю).