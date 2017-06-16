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    Главная / Торги / Оказание услуг по бурению взрывных скважин на Разрезе "Эльгинский"

    Оказание услуг по бурению взрывных скважин на Разрезе "Эльгинский"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.06.2017 08:0016.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705728Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по бурению взрывных скважин на Разрезе "Эльгинский"НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705728

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по бурению взрывных скважин на Разрезе "Эльгинский"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    19.05.2017 11:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Докуменатция (pdf)

    Документация

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Техническое задание

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-21-10

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    sergey.sivenkov@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Сивенков Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Услуги в горнодобывающем производстве прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Услуги по бурению взрывных скважин на Разрезе "Эльгинский"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.06.2017 08:00 GMT +316.06.2017 08:0016.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705728Дата и время окончания срока приема заявок Услуги по бурению взрывных скважин на Разрезе "Эльгинский"Нерюнгри

    Дата и время вскрытия заявок

    16.06.2017 08:0016.06.2017 08:0016.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705728Дата и время вскрытия заявок Услуги по бурению взрывных скважин на Разрезе "Эльгинский"Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    30.06.2017 08:0030.06.2017 08:0030.06.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705728Подведение итогов не позднее Услуги по бурению взрывных скважин на Разрезе "Эльгинский"Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.06.201730.06.2017 08:0030.06.2017 08:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705728Подведение итогов не позднее Услуги по бурению взрывных скважин на Разрезе "Эльгинский"Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Услуги по бурению взрывных скважин на Разрезе "Эльгинский"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Объем бурения: 14-16 тыс. пог. метров в месяц ( 168-192 тыс. пог. метров в год), при диаметре бурения от 170 до 150 мм.(бурение по вскрышным породам и углю).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    ООО "Эльгауголь" Эльгинское угольное месторождение Разрез "Эльгинский"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата работ осуществляется в следующем порядке: 100% от стоимости выполненных объемов работ в течение 60 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    09.90.19.900

    Услуги в горнодобывающем производстве прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    09.90

    Предоставление услуг в других областях добычи полезных ископаемых

    Документация лота

    Техническое задание

    06.09.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бурение взрывных скважин"

    Кол-во: 16000

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