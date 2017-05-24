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    Главная / Торги / Запрос предложений на изготовление и поставку металлоизделий №864/0419

    Запрос предложений на изготовление и поставку металлоизделий №864/0419

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2017 10:0024.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705727Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на изготовление и поставку металлоизделий №864/0419БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705727

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на изготовление и поставку металлоизделий №864/0419

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2017 11:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка

    Чертежи

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    z.eremina@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Еремина Жанна Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на изготовление и поставку металлоизделий №864/0419

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2017 10:00 GMT +324.05.2017 10:0024.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705727Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на изготовление и поставку металлоизделий №864/0419Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2017 10:0024.05.2017 10:0024.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705727Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на изготовление и поставку металлоизделий №864/0419Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    22.06.201722.06.2017 10:0022.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705727Подведение итогов не позднее Запрос предложений на изготовление и поставку металлоизделий №864/0419Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на изготовление и поставку металлоизделий №864/0419

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    5 шт

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Балашиха проспект Ленина 67Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа в течении 30 календарных дней
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    25.11.23.119

    Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Секция "

    Кол-во: 5

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