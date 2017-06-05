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Номер извещения
ГП705723
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме на право заключить договор на поставку электродвигателя для привода осевого компрессора
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 10:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Контактный телефон
+7 812 372-58-81 доб. 3118
Факс
+7 812 412-64-84
Адрес электронной почты
L.Grjaznih@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Грязных Людмила Не
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Электродвигатели, генераторы, трансформаторы и электрическая распределительная и контрольно-измерительная аппаратура
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Электродвигатель для привода осевого компрессора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 13:00 GMT +305.06.2017 13:0005.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705723Дата и время окончания срока приема заявок Электродвигатель для привода осевого компрессораСанкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 13:0005.06.2017 13:0005.06.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705723Дата и время вскрытия заявок Электродвигатель для привода осевого компрессораСанкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
06.06.2017 18:0006.06.2017 18:0006.06.2017 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705723Подведение итогов не позднее Электродвигатель для привода осевого компрессораСанкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электродвигатель для привода осевого компрессора
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
28.13
27.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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