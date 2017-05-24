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Номер извещения
ГП705725
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
масла, фильтра, сервисные комплекты насосов BUSCH
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 11:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 980 330-48-09
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
E.Saenko@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Саенко Екатерина Олеговна
Место рассмотрения предложений
Брянск
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товаров (фильтра, масла, сервис.комплекты BUSCH) - согласно списка
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
24.05.2017 11:00 GMT +324.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705725Дата и время окончания срока приема заявок поставка товаров (фильтра, масла, сервис.комплекты BUSCH) - согласно списка Брянск
Дата и время вскрытия заявок
24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705725Дата и время вскрытия заявок поставка товаров (фильтра, масла, сервис.комплекты BUSCH) - согласно списка Брянск
Подведение итогов не позднее
24.05.2017 17:0024.05.2017 17:0024.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705725Подведение итогов не позднее поставка товаров (фильтра, масла, сервис.комплекты BUSCH) - согласно списка Брянск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров (фильтра, масла, сервис.комплекты BUSCH) - согласно списка
Начальная цена
27 875,00
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
поставка товар согласно списка.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
адрес склада: Брянская обл, Выгоничский р-н, 39 км трассы М-13, стр.1 - склад ООО "Брянская мясная компания"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
28.13.21.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 4
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 11
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