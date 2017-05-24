Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / масла, фильтра, сервисные комплекты насосов BUSCH

    масла, фильтра, сервисные комплекты насосов BUSCH

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь24.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705725Дата и время окончания срока приема заявок поставка товаров (фильтра, масла, сервис.комплекты BUSCH) - согласно списка БрянскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705725

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    масла, фильтра, сервисные комплекты насосов BUSCH

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2017 11:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    список к закупке

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания
    Все закупки и тендеры БМК

    Юридический адрес

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    Почтовый адрес

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Контактный телефон

    +7 980 330-48-09

    Факс

    +7 4832 30-37-39

    Адрес электронной почты

    E.Saenko@agrohold.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Саенко Екатерина Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Брянск

    Закупки и тендеры Брянская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка товаров (фильтра, масла, сервис.комплекты BUSCH) - согласно списка

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    24.05.2017 11:00 GMT +324.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705725Дата и время окончания срока приема заявок поставка товаров (фильтра, масла, сервис.комплекты BUSCH) - согласно списка Брянск

    Дата и время вскрытия заявок

    24.05.2017 11:0024.05.2017 11:0024.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705725Дата и время вскрытия заявок поставка товаров (фильтра, масла, сервис.комплекты BUSCH) - согласно списка Брянск

    Подведение итогов не позднее

    24.05.2017 17:0024.05.2017 17:0024.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705725Подведение итогов не позднее поставка товаров (фильтра, масла, сервис.комплекты BUSCH) - согласно списка Брянск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    24.05.201724.05.2017 17:0024.05.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705725Подведение итогов не позднее поставка товаров (фильтра, масла, сервис.комплекты BUSCH) - согласно списка Брянск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка товаров (фильтра, масла, сервис.комплекты BUSCH) - согласно списка

    Начальная цена

    27 875,00

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    поставка товар согласно списка.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    адрес склада: Брянская обл, Выгоничский р-н, 39 км трассы М-13, стр.1 - склад ООО "Брянская мясная компания"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    контракт по форме Покупателя, 100% отсрочка платежа (мин.10 раб.дней), доставка на склад покупателя за счет Поставщика
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Брянская мясная компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    БМК
    Все закупки и тендеры БМК

    Адрес местонахождения

    242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А

    241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98

    Классификатор ОКПД2

    28.13.21.000

    Насосы вакуумные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект сервисный R5 0160/0202 D Busch 0992516594"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Сервисный комплект "O2" R 5 0400-0630 B 0992537267"

    Кол-во: 12

    "Позиция 3"

    "масло BUSCH VSL068 0831131846"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Комплект сервисный "О2" R 5 0250/0302 D 0992537264"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Фильтр-картридж 0630 polyester 0532121865"

    Кол-во: 6

    "Позиция 6"

    "Фильтр-картридж 0250 polyester 0532121864"

    Кол-во: 5

    "Позиция 7"

    "Масло для вакуумных насосов Busch VE101"

    Кол-во: 6

    "Позиция 8"

    "Масло для вакуумных насосов Busch Fomblin YLC"

    Кол-во: 5

    "Позиция 9"

    "Масло Busch (VSL100) VSA100"

    Кол-во: 11

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО РАТЕП
    Аукцион № ГП225167
    Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на повышение) на продажу НАСОС АВЗ
    Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на повышение) на продажу НАСОС АВЗ
    520554
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    10.03.2022 10:00(GMT+03:00)
    235
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    24.01.2022 г., 11:05
    Дата аукциона:
    17.03.2022 г., 11:00
    АО РАТЕП
    Аукцион № ГП225166
    Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на повышение) на продажу НАСОС АВЗ
    Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на повышение) на продажу НАСОС АВЗ
    520556
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги без ЭП
    Поделиться
    Прием заявок до:
    10.03.2022 10:00(GMT+03:00)
    235
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    24.01.2022 г., 11:04
    Дата аукциона:
    17.03.2022 г., 11:00
    БМК
    Запрос предложений № ГП926137
    Насос BUSCH R5 RA0400C4S1DUNZ/1111566559
    Насос BUSCH R5 RA0400C4S1DUNZ/1111566559
    208581
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    22.02.2019 11:00(GMT+03:00)
    33 888
    Лоты:
    1
    Регион:
    Брянская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить