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Номер извещения
ГП705721
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по замене шумопоглощающих панелей автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 10:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Некрасова, 14 а
Почтовый адрес
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Некрасова, 14 а
Контактный телефон
+7 911 775-96-63
Факс
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Адрес электронной почты
aleksey.ivanov@nch-spb.com
Ф.И.О. контактного лица
Иванов Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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Выполнение работ по замене шумопоглощающих панелей автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» согласно прилагаемому тех. заданию.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 12:00 GMT +326.05.2017 12:0026.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705721Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по замене шумопоглощающих панелей автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» согласно прилагаемому тех. заданию.Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 12:0026.05.2017 12:0026.05.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705721Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по замене шумопоглощающих панелей автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» согласно прилагаемому тех. заданию.Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 12:0002.06.2017 12:0002.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705721Подведение итогов не позднее Выполнение работ по замене шумопоглощающих панелей автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» согласно прилагаемому тех. заданию.Санкт-Петербург
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по замене шумопоглощающих панелей автомобильной дороги «Западный скоростной диаметр» согласно прилагаемому тех. заданию.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно прилагаемому тех. заданию.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
1. Эстакада на Автомобильной ул. 2. Эстакада основного хода от КАД (ЮГ) до съезда на Автомобильную ул.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Магистраль северной столицы
Все закупки и тендеры Магистраль северной столицы
Адрес местонахождения
191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Некрасова, 14 а
42.11.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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