на оказание услуг по разработке проекта санитарно-защитной зоны АО «МАШ» и зон санитарных разрывов вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов в районе аэропорта Шереметьево с учетом комплекса ВПП-3

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705124602 Уникальный номер закупки 1118 Номер закупки Наименование закупки на оказание услуг по разработке проекта санитарно-защитной зоны АО «МАШ» и зон санитарных разрывов вдоль стандартных маршрутов полета в зоне взлета и посадки воздушных судов в районе аэропорта Шереметьево с учетом комплекса ВПП-3 Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

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