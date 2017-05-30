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    Главная / Торги / Болт М72*4 (согласно чертежа)

    Болт М72*4 (согласно чертежа)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.05.2017 11:0030.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705720Дата и время окончания срока приема заявок Болт М72*4 (согласно чертежа)ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705720

    Уникальный номер закупки

    378

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Болт М72*4 (согласно чертежа)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2017 10:15

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Чертеж

    Приложения 1-3

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 336-64-23

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    M.Khismatullin@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хисматуллин Марат Рашитович

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Болт М72*4 (согласно чертежа)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.05.2017 11:00 GMT +330.05.2017 11:0030.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705720Дата и время окончания срока приема заявок Болт М72*4 (согласно чертежа)Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    30.05.2017 11:0030.05.2017 11:0030.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705720Дата и время вскрытия заявок Болт М72*4 (согласно чертежа)Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.07.201714.07.2017 11:0014.07.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705720Подведение итогов не позднее Болт М72*4 (согласно чертежа)Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Болт М72*4 (согласно чертежа)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению о проведении закупки

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению о проведении закупкиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению о проведении закупки

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25.99.99.000

    Услуги по производству прочих металлических изделий, не включенных в другие группировки, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Болт 1268.10.506-7"

    Кол-во: 300

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    Прием заявок:
    03.03.2020 08:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
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