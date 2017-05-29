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Номер извещения
31705124638
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Капитальный ремонт кровли, здание лит. Ф
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 10:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В
Почтовый адрес
680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В
Контактный телефон
+7 4212 53-02-52
Факс
Адрес электронной почты
khrtz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Скляреко Александр Анатольевич
Место рассмотрения предложений
680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт кровли, здание литер "Ф"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 02:00 GMT +329.05.2017 02:0029.05.2017 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705124638Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт кровли, здание литер "Ф"680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 02:0029.05.2017 02:0029.05.2017 02:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705124638Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт кровли, здание литер "Ф"680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт кровли, здание литер "Ф"
Начальная цена
9 686 376,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условий Технического задания и Локального сметного расчета
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус ВРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
680041, Российская Федерация, Хабаровский край, Хабаровск, кедровый переулок, 8 корпус В
42
29.1
Документация лота
Кол-во: 0
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