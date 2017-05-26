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Номер извещения
ГП705718
Уникальный номер закупки
б/н
Наименование закупки
Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке 5контейнеров по направлению Балашиха, ПАО Криогенмаш - г. Норильск, ООО "Кислород ФК", территория Надеждинского металлургического комбината
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 10:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
Почтовый адрес
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
Контактный телефон
+7 495 505-93-33
Факс
+7 495 521-57-22
Адрес электронной почты
fokin@cryogenmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Фокин Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Балашиха
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Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке 5 контейнеров по направлению Балашиха, ПАО Криогенмаш - г.Норильск. ПАО «ГМК «Норильский никель». Территория Надеждинского металлургического комбината. Кислородная Станция №2. ВРУ№1. Грузополучатель: ООО «Кислород ФК». Речным транспортом через г. Красноярск.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 10:00 GMT +326.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705718Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке 5 контейнеров по направлению Балашиха, ПАО Криогенмаш - г.Норильск. ПАО «ГМК «Норильский никель». Территория Надеждинского металлургического комбината. Кислородная Станция №2. ВРУ№1. Грузополучатель: ООО «Кислород ФК». Речным транспортом через г. Красноярск.Балашиха
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 10:0026.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705718Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке 5 контейнеров по направлению Балашиха, ПАО Криогенмаш - г.Норильск. ПАО «ГМК «Норильский никель». Территория Надеждинского металлургического комбината. Кислородная Станция №2. ВРУ№1. Грузополучатель: ООО «Кислород ФК». Речным транспортом через г. Красноярск.Балашиха
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 23:0023.06.2017 23:0023.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705718Подведение итогов не позднее Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке 5 контейнеров по направлению Балашиха, ПАО Криогенмаш - г.Норильск. ПАО «ГМК «Норильский никель». Территория Надеждинского металлургического комбината. Кислородная Станция №2. ВРУ№1. Грузополучатель: ООО «Кислород ФК». Речным транспортом через г. Красноярск.Балашиха
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
23.06.201723.06.2017 23:0023.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705718Подведение итогов не позднее Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке 5 контейнеров по направлению Балашиха, ПАО Криогенмаш - г.Норильск. ПАО «ГМК «Норильский никель». Территория Надеждинского металлургического комбината. Кислородная Станция №2. ВРУ№1. Грузополучатель: ООО «Кислород ФК». Речным транспортом через г. Красноярск.Балашиха
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке 5 контейнеров по направлению Балашиха, ПАО Криогенмаш - г.Норильск. ПАО «ГМК «Норильский никель». Территория Надеждинского металлургического комбината. Кислородная Станция №2. ВРУ№1. Грузополучатель: ООО «Кислород ФК». Речным транспортом через г. Красноярск.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно запроса предложений
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно запроса предложенийРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО КРИОГЕНМАШ
Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ
Адрес местонахождения
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,
143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67
49.41.19.000
Документация лота
Кол-во: 5
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