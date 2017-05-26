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    Главная / Торги / Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке 5контейнеров по направлению Балашиха, ПАО Криогенмаш - г. Норильск, ООО "Кислород ФК", территория Надеждинского металлургического комбината

    Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке 5контейнеров по направлению Балашиха, ПАО Криогенмаш - г. Норильск, ООО "Кислород ФК", территория Надеждинского металлургического комбината

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705718Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке 5 контейнеров по направлению Балашиха, ПАО Криогенмаш - г.Норильск. ПАО «ГМК «Норильский никель». Территория Надеждинского металлургического комбината. Кислородная Станция №2. ВРУ№1. Грузополучатель: ООО «Кислород ФК». Речным транспортом через г. Красноярск.БалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705718

    Уникальный номер закупки

    б/н

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке 5контейнеров по направлению Балашиха, ПАО Криогенмаш - г. Норильск, ООО "Кислород ФК", территория Надеждинского металлургического комбината

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2017 10:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    запрос предложений

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    fokin@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фокин Сергей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    транспорт, металл

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке 5 контейнеров по направлению Балашиха, ПАО Криогенмаш - г.Норильск. ПАО «ГМК «Норильский никель». Территория Надеждинского металлургического комбината. Кислородная Станция №2. ВРУ№1. Грузополучатель: ООО «Кислород ФК». Речным транспортом через г. Красноярск.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.05.2017 10:00 GMT +326.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705718Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке 5 контейнеров по направлению Балашиха, ПАО Криогенмаш - г.Норильск. ПАО «ГМК «Норильский никель». Территория Надеждинского металлургического комбината. Кислородная Станция №2. ВРУ№1. Грузополучатель: ООО «Кислород ФК». Речным транспортом через г. Красноярск.Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    26.05.2017 10:0026.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705718Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке 5 контейнеров по направлению Балашиха, ПАО Криогенмаш - г.Норильск. ПАО «ГМК «Норильский никель». Территория Надеждинского металлургического комбината. Кислородная Станция №2. ВРУ№1. Грузополучатель: ООО «Кислород ФК». Речным транспортом через г. Красноярск.Балашиха

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 23:0023.06.2017 23:0023.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705718Подведение итогов не позднее Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке 5 контейнеров по направлению Балашиха, ПАО Криогенмаш - г.Норильск. ПАО «ГМК «Норильский никель». Территория Надеждинского металлургического комбината. Кислородная Станция №2. ВРУ№1. Грузополучатель: ООО «Кислород ФК». Речным транспортом через г. Красноярск.Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 23:0023.06.2017 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705718Подведение итогов не позднее Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке 5 контейнеров по направлению Балашиха, ПАО Криогенмаш - г.Норильск. ПАО «ГМК «Норильский никель». Территория Надеждинского металлургического комбината. Кислородная Станция №2. ВРУ№1. Грузополучатель: ООО «Кислород ФК». Речным транспортом через г. Красноярск.Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений на оказание услуг по транспортировке 5 контейнеров по направлению Балашиха, ПАО Криогенмаш - г.Норильск. ПАО «ГМК «Норильский никель». Территория Надеждинского металлургического комбината. Кислородная Станция №2. ВРУ№1. Грузополучатель: ООО «Кислород ФК». Речным транспортом через г. Красноярск.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно запроса предложений

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно запроса предложенийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно запроса предложений
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    49.41.19.000

    Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    запрос предложений

    01.07.2017

    извещение

    01.07.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Организация перевозок грузов"

    Кол-во: 5

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