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    Главная / Торги / открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку расходных материалов для нужд ООО "Оренбург Водоканал" на 2017г,

    открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку расходных материалов для нужд ООО "Оренбург Водоканал" на 2017г,

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь29.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705124452Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для нужд ООО "Оренбург Водоканал" на 2017 год Оренбург, ул. Потехина , д.41Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705124452

    Уникальный номер закупки

    68

    Номер закупки

    Наименование закупки

    открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку расходных материалов для нужд ООО "Оренбург Водоканал" на 2017г,

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2017 10:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение 2 - Проект договора

    Приложение 3 - Формы документов

    Информационная карта

    Приложение 1 - Техническое задание

    Приложение 4 - Критерии оценки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    Почтовый адрес

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Контактный телефон

    +7 3532 37-00-00

    Факс

    +7 3532 37-00-00

    Адрес электронной почты

    g.rudenko@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Руденко Георгий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Оренбург, ул. Потехина , д.41

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка расходных материалов для нужд ООО "Оренбург Водоканал" на 2017 год

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    29.05.2017 10:00 GMT +329.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705124452Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для нужд ООО "Оренбург Водоканал" на 2017 год Оренбург, ул. Потехина , д.41

    Дата и время вскрытия заявок

    29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705124452Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для нужд ООО "Оренбург Водоканал" на 2017 год Оренбург, ул. Потехина , д.41

    Подведение итогов не позднее

    29.07.2017 10:0029.07.2017 10:0029.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705124452Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для нужд ООО "Оренбург Водоканал" на 2017 год Оренбург, ул. Потехина , д.41

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.07.201729.07.2017 10:0029.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705124452Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для нужд ООО "Оренбург Водоканал" на 2017 год Оренбург, ул. Потехина , д.41

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка расходных материалов для нужд ООО "Оренбург Водоканал" на 2017 год

    Начальная цена

    575 649,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Оренбург, ул. Потехина д.41 промбаза ООО «Оренбург Водоканал»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Вид средств оплаты - безналичная форма расчетов (перечисление на расчетный счет Поставщика).. Сроки оплаты – в течение 60 календарных дней с момента поставки товара на склад ООО «Оренбург Водоканал». Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения договора. Период поставки – с момента заключения договора до 31.10.2017
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,

    460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41

    Классификатор ОКПД2

    26.20.11.110

    Компьютеры портативные массой не более 10 кг, такие как ноутбуки, планшетные компьютеры, карманные компьютеры, в том числе совмещающие функции мобильного телефонного аппарата

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20.1

    Производство компьютеров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка расходных материалов для нужд ООО "Оренбург Водоканал" на 2017 год "

    Кол-во: 1

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