Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Вид средств оплаты - безналичная форма расчетов (перечисление на расчетный счет Поставщика).. Сроки оплаты – в течение 60 календарных дней с момента поставки товара на склад ООО «Оренбург Водоканал». Срок поставки: не более 30 календарных дней с момента заключения договора. Период поставки – с момента заключения договора до 31.10.2017