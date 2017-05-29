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Номер извещения
31705124452
Уникальный номер закупки
68
Наименование закупки
открытый запрос предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку расходных материалов для нужд ООО "Оренбург Водоканал" на 2017г,
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 10:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
Почтовый адрес
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
Контактный телефон
+7 3532 37-00-00
Факс
+7 3532 37-00-00
Адрес электронной почты
g.rudenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Руденко Георгий Николаевич
Место рассмотрения предложений
Оренбург, ул. Потехина , д.41
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка расходных материалов для нужд ООО "Оренбург Водоканал" на 2017 год
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.05.2017 10:00 GMT +329.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705124452Дата и время окончания срока приема заявок Поставка расходных материалов для нужд ООО "Оренбург Водоканал" на 2017 год Оренбург, ул. Потехина , д.41
Дата и время вскрытия заявок
29.05.2017 10:0029.05.2017 10:0029.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705124452Дата и время вскрытия заявок Поставка расходных материалов для нужд ООО "Оренбург Водоканал" на 2017 год Оренбург, ул. Потехина , д.41
Подведение итогов не позднее
29.07.2017 10:0029.07.2017 10:0029.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705124452Подведение итогов не позднее Поставка расходных материалов для нужд ООО "Оренбург Водоканал" на 2017 год Оренбург, ул. Потехина , д.41
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка расходных материалов для нужд ООО "Оренбург Водоканал" на 2017 год
Начальная цена
575 649,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Оренбург, ул. Потехина д.41 промбаза ООО «Оренбург Водоканал»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ОРЕНБУРГ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
460058, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41,
460001, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ПОТЕХИНА, 41
26.20.11.110
26.20.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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