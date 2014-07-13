Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Шары помольные

    Шары помольные

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.07.2014 13:0013.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407461Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шаров мелющихКрасноярскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП407461

    Уникальный номер закупки

    27

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Шары помольные

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.07.2014 20:00

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ЗАО Васильевский рудник
    Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник

    Юридический адрес

    663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66

    Почтовый адрес

    660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9

    Контактный телефон

    +7 923 340-52-40

    Факс

    +7 391 290-20-87

    Адрес электронной почты

    paa@vrgm.net

    Ф.И.О. контактного лица

    Правдивцева Анастасия Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский Край

    Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шаров мелющих

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.07.2014 13:00 GMT +313.07.2014 13:0013.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407461Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шаров мелющихКрасноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    13.07.2014 13:0013.07.2014 13:0013.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407461Дата и время вскрытия заявок Поставка шаров мелющихКрасноярск

    Подведение итогов не позднее

    14.07.2014 06:0014.07.2014 06:0014.07.2014 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407461Подведение итогов не позднее Поставка шаров мелющихКрасноярск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    14.07.201414.07.2014 06:0014.07.2014 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407461Подведение итогов не позднее Поставка шаров мелющихКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шаров мелющих

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно заявке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г.Лесосибирск, ОАО "Лесосибирский порт", для ЗАО "Васильевский рудник"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Отсрочка платежа до 45 дней, поставка в июле 2014г, доставка до г.Лесосибирск, ОАО "Лесосибирский порт", доставка включена в стоимость товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО Васильевский рудник
    Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник

    Адрес местонахождения

    663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66

    660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    51

    Оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Шары помольные d 100 мм 2 группа прочности ГОСТ 7524-89"

    Кол-во: 26

    "Позиция 2"

    "Шары помольные d 60 мм 2 группа прочности ГОСТ 7524-89"

    Кол-во: 87

    "Позиция 3"

    "Шары помольные d 80 мм 2 группа прочности ГОСТ 7524-89 95 т"

    Кол-во: 95

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО «ОТЭКО»
    Запрос предложений № ГП237179
    30397 - Выполнение работ по режимной наладке водогрейных котлов
    30397 - Выполнение работ по режимной наладке водогрейных котлов
    593598
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП013016
    Поставка общестроительных материалов: СДТ (соединительные детали трубопровода) для объекта «Дообустройство сеноман-аптских залежей БНГКМ» для нужд ООО «ГСП-2»
    Поставка общестроительных материалов: СДТ (соединительные детали трубопровода) для объекта...
    588341
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014235
    Выполнение измерения и оценки допустимых скоростей колебания грунта при проведении буровзрывных работ для строительства Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 6.9.1. Лупинги магистрального газопровода «Сила Сибири». Объем подачи газа на экспорт 30 млрд. м3год для нужд ООО «ССК Газрегион»
    Выполнение измерения и оценки допустимых скоростей колебания грунта при проведении...
    593594
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    5 848 533
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ
    Запрос предложений № ГП225045
    Подземная емкость сбора производственных сточных вод (V=16 м³)
    Подземная емкость сбора производственных сточных вод (V=16 м³)
    590232
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ямало-Ненецкий автономный округ
    ГСП-4
    Попозиционная № АП014046
    Поставка 20 футовых контейнеров б/у для объекта КЦ-7 КС «Сосногорская»
    Поставка 20 футовых контейнеров б/у для объекта КЦ-7 КС «Сосногорская»
    592548
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АО НПФ ЦКБА
    Конкурс № ГП237178
    Поставка редуктора ЦКБ Р99599-300Б для комплектации оборудования для АЭС Куданкулам
    Поставка редуктора ЦКБ Р99599-300Б для комплектации оборудования для АЭС Куданкулам
    593553
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурс
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    4 704 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014231
    Поставка запасных частей и расходных материалов для головок М300 («МГ «Сила Сибири». Этап 5.1. КС-1 «Салдыкельская».) для нужд АО "СТНГ"
    Поставка запасных частей и расходных материалов для головок М300 («МГ «Сила Сибири». Этап 5.1....
    593583
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 17:00(GMT+03:00)
    62 780
    $
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМНЕФТЬ - ЭНЕРГОСЕРВИС
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211034646
    Оказание услуг по доставке питьевой воды
    Оказание услуг по доставке питьевой воды
    586132
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    ПАО "Газпром нефть"
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    4 009 214
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить