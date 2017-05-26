Поставка для АО ГОК «Денисовский»: - Гидромат 2D (СТО 56910145-005*-2011) с односторонним покрытием из геотекстиля М250, δ =9мм в количестве- 30 656 м2 - Геомембрана тип 5/1 LLDPE (ТУ 2246-001-56910145-2014) с односторонним покрытием из геотекстиля М2 в количестве- 10 088 м2 - Геомембрана тип 1 НDPE (ТУ 2246-001 -56910145-2014), δ=3 мм в количестве- 17 140 м2

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП705713 Уникальный номер закупки 13366 Номер закупки Наименование закупки Поставка для АО ГОК «Денисовский»: - Гидромат 2D (СТО 56910145-005*-2011) с односторонним покрытием из геотекстиля М250, δ =9мм в количестве- 30 656 м2 - Геомембрана тип 5/1 LLDPE (ТУ 2246-001-56910145-2014) с односторонним покрытием из геотекстиля М2 в количестве- 10 088 м2 - Геомембрана тип 1 НDPE (ТУ 2246-001 -56910145-2014), δ=3 мм в количестве- 17 140 м2 Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Приглашение Заявка 13366

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР

Все закупки и тендеры УК КОЛМАР Юридический адрес 123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1 Почтовый адрес 123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26 Контактный телефон +7 41147 9-71-56 Факс +7 495 662-39-98 Адрес электронной почты garder@nerungriugol.ru Ф.И.О. контактного лица Гардер Тамара Шарабиддиновна Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Здания и работы по возведению зданий Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru