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Номер извещения
ГП705713
Уникальный номер закупки
13366
Наименование закупки
Поставка для АО ГОК «Денисовский»: - Гидромат 2D (СТО 56910145-005*-2011) с односторонним покрытием из геотекстиля М250, δ =9мм в количестве- 30 656 м2 - Геомембрана тип 5/1 LLDPE (ТУ 2246-001-56910145-2014) с односторонним покрытием из геотекстиля М2 в количестве- 10 088 м2 - Геомембрана тип 1 НDPE (ТУ 2246-001 -56910145-2014), δ=3 мм в количестве- 17 140 м2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 09:02
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-56
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
garder@nerungriugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гардер Тамара Шарабиддиновна
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка для АО ГОК «Денисовский»: - Гидромат 2D (СТО 56910145-005*-2011) с односторонним покрытием из геотекстиля М250, δ =9мм в количестве- 30 656 м2 - Геомембрана тип 5/1 LLDPE (ТУ 2246-001-56910145-2014) с односторонним покрытием из геотекстиля М2 в количестве- 10 088 м2 - Геомембрана тип 1 НDPE (ТУ 2246-001 -56910145-2014), δ=3 мм в количестве- 17 140 м2
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 04:0030.06.2017 04:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705713Подведение итогов не позднее Поставка для АО ГОК «Денисовский»: - Гидромат 2D (СТО 56910145-005*-2011) с односторонним покрытием из геотекстиля М250, δ =9мм в количестве- 30 656 м2 - Геомембрана тип 5/1 LLDPE (ТУ 2246-001-56910145-2014) с односторонним покрытием из геотекстиля М2 в количестве- 10 088 м2 - Геомембрана тип 1 НDPE (ТУ 2246-001 -56910145-2014), δ=3 мм в количестве- 17 140 м2 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка для АО ГОК «Денисовский»: - Гидромат 2D (СТО 56910145-005*-2011) с односторонним покрытием из геотекстиля М250, δ =9мм в количестве- 30 656 м2 - Геомембрана тип 5/1 LLDPE (ТУ 2246-001-56910145-2014) с односторонним покрытием из геотекстиля М2 в количестве- 10 088 м2 - Геомембрана тип 1 НDPE (ТУ 2246-001 -56910145-2014), δ=3 мм в количестве- 17 140 м2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
указано в заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка ТМЦ 1. Повагонная отправка: Станция назначения: Денисовский (РЗД), до станции Нерюнгри грузовая, ЖДЯ с подачей на подъездной путь грузополучателя код станции 913507, Грузополучатель: АО «ГОК «Денисовский», код получателя 6430, ОКПО: 15270082 В графе «Особые отметки»: обязательно указывать наименование грузоотправителя /собственника груза 2. Контейнерные отправки /20,40 футовые/: Станция назначения: Беркакит ДВЖД, код станции 911408, Грузополучатель: АО «ГОК «Денисовский», код получателя 6430 3. Отправка груза багажом: До станции назначения: Нерюнгри-Пассажирская ДВЖД: код станции 911501, Грузополучатель АО «ГОК «Денисовский», Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри или 4. Транспортной компанией: до склада транспортной компании в г. Нерюнгри Грузополучатель: АО «ГОК «Денисовский», Республика Саха (Якутия), г. НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
05
41
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 57884
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