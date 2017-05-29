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Номер извещения
ГП705711
Уникальный номер закупки
13105, 13106
Наименование закупки
Поставка портландцемент марки ПЦ 500-ДО МКР-1,5 ГОСТ 10178-85 в количестве 263,4 тн.. на объект "Горно-обогатительный комплекс "Денисовский".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 08:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-56
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
garder@nerungriugol.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гардер Тамара Шарабиддиновна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка портландцемент марки ПЦ 500-ДО МКР-1,5 ГОСТ 10178-85 в количестве 263,4 тн.. на объект "Горно-обогатительный комплекс "Денисовский".
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка портландцемент марки ПЦ 500-ДО МКР-1,5 ГОСТ 10178-85 в количестве 263,4 тн.. на объект "Горно-обогатительный комплекс "Денисовский".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
указано в заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Поставка ТМЦ 1. Повагонная отправка: Станция назначения: Денисовский (РЗД), до станции Нерюнгри грузовая, ЖДЯ с подачей на подъездной путь грузополучателя код станции 913507, Грузополучатель: АО «ГОК «Денисовский», код получателя 6430, ОКПО: 15270082 В графе «Особые отметки»: обязательно указывать наименование грузоотправителя /собственника груза 2. Контейнерные отправки /20,40 футовые/: Станция назначения: Беркакит ДВЖД, код станции 911408, Грузополучатель: АО «ГОК «Денисовский», код получателя 6430 3. Отправка груза багажом: До станции назначения: Нерюнгри-Пассажирская ДВЖД: код станции 911501, Грузополучатель АО «ГОК «Денисовский», Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри или 4. Транспортной компанией: до склада транспортной компании в г. Нерюнгри Грузополучатель: АО «ГОК «Денисовский», Республика Саха (Якутия), г. НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 263
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