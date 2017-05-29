Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка ТМЦ 1. Повагонная отправка: Станция назначения: Денисовский (РЗД), до станции Нерюнгри грузовая, ЖДЯ с подачей на подъездной путь грузополучателя код станции 913507, Грузополучатель: АО «ГОК «Денисовский», код получателя 6430, ОКПО: 15270082 В графе «Особые отметки»: обязательно указывать наименование грузоотправителя /собственника груза 2. Контейнерные отправки /20,40 футовые/: Станция назначения: Беркакит ДВЖД, код станции 911408, Грузополучатель: АО «ГОК «Денисовский», код получателя 6430 3. Отправка груза багажом: До станции назначения: Нерюнгри-Пассажирская ДВЖД: код станции 911501, Грузополучатель АО «ГОК «Денисовский», Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри или 4. Транспортной компанией: до склада транспортной компании в г. Нерюнгри Грузополучатель: АО «ГОК «Денисовский», Республика Саха (Якутия), г. НерюнгриРассчитать логистику >