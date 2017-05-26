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Номер извещения
31705123379
Уникальный номер закупки
191/2017-ЗК
Наименование закупки
На право заключения договора на выполнение строительно-монтажных работ по ремонту мягкой кровли здания "Торговый павильон", расположенного по адресу: Новосибирская обл. п. Мошково, ул. Западная, 5 в рамках модернизации объекта
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 04:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Почтовый адрес
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
Контактный телефон
+7 4212 56-78-50
Факс
+7 4212 56-40-14
Адрес электронной почты
utvvo.oz@yandex.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ткаченко Зоя Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Хабаровск
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Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту мягкой кровли здания "Торговый павильон", расположенного по адресу: Новосибирская обл.. п.Мошково, ул. Западная, 5 в рамках модернизации объекта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 11:00 GMT +326.05.2017 11:0026.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705123379Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту мягкой кровли здания "Торговый павильон", расположенного по адресу: Новосибирская обл.. п.Мошково, ул. Западная, 5 в рамках модернизации объекта Хабаровск
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 11:0026.05.2017 11:0026.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705123379Дата и время вскрытия заявок Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту мягкой кровли здания "Торговый павильон", расположенного по адресу: Новосибирская обл.. п.Мошково, ул. Западная, 5 в рамках модернизации объекта Хабаровск
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.05.201729.05.2017 05:0029.05.2017 05:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705123379Подведение итогов не позднее Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту мягкой кровли здания "Торговый павильон", расположенного по адресу: Новосибирская обл.. п.Мошково, ул. Западная, 5 в рамках модернизации объекта Хабаровск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение строительно-монтажных работ по ремонту мягкой кровли здания "Торговый павильон", расположенного по адресу: Новосибирская обл.. п.Мошково, ул. Западная, 5 в рамках модернизации объекта
Начальная цена
381 235,58
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В строгом соответствии с Котировочной документацией (ЧАСТЬ II. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ) и проектно-сметной документацией.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Новосибирская обл. п. Мошково, ул. Западная, 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Все закупки и тендеры АО ВОЕНТОРГ-ВОСТОК
Адрес местонахождения
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
680000, г. Хабаровск, ул. Комсомольская, 122
43.91.19
43.91
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 98
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