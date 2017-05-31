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Номер извещения
31705123195
Уникальный номер закупки
1109
Наименование закупки
на право заключения договора на поставку автоматизированных багажных бирок и посадочных талонов (Запрос цен проводится среди Субъектов малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 22:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-65-34
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Соцкова Наталья Анатольевна,markelova_na@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г. Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
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На поставку автоматизированных багажных бирок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 10:00 GMT +331.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705123195Дата и время окончания срока приема заявок на поставку автоматизированных багажных бирок141400, Московская область г. Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 10:0031.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705123195Дата и время вскрытия заявок на поставку автоматизированных багажных бирок141400, Московская область г. Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.06.201705.06.2017 14:0005.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705123195Подведение итогов не позднее на поставку автоматизированных багажных бирок141400, Московская область г. Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На поставку автоматизированных багажных бирок
Начальная цена
2 756 500,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Процедурной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево тер. склад АО «МАШ» №2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
17.29
17.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
На поставку автоматизированных посадочных талонов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 10:00 GMT +331.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705123195Дата и время окончания срока приема заявок на поставку автоматизированных посадочных талонов141400, Московская область г. Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 10:0031.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705123195Дата и время вскрытия заявок на поставку автоматизированных посадочных талонов141400, Московская область г. Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
05.06.201705.06.2017 14:0005.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705123195Подведение итогов не позднее на поставку автоматизированных посадочных талонов141400, Московская область г. Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На поставку автоматизированных посадочных талонов
Начальная цена
1 186 850,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Процедурной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево тер. склад АО «МАШ» №2Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
17.29
17.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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