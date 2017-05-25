Открытый редукцион № ОР17-05-39 на приобретение серверного оборудования Hewlett-Packard для нужд Банка ГПБ (АО).

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки: в течение 4-х недель с даты подписания Договора (отправки Гарантийного письма об оплате). Условия оплаты: - авансирование не предусмотрено; - оплата в рублях по курсу ЦБ РФ в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания товарной накладной (без замечаний).