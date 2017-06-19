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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме по продаже автотранспортных средств, спецтехники и оборудования (18 единиц) (Московская область, Солнечногорский р-н/ Истринский р-н). Лот № 15: Грузовой-фургон ЗИЛ-КУПАВА-3729, 1 единица. Собственник: ПАО «Газпром».

    Открытый аукцион в электронной форме по продаже автотранспортных средств, спецтехники и оборудования (18 единиц) (Московская область, Солнечногорский р-н/ Истринский р-н). Лот № 15: Грузовой-фургон ЗИЛ-КУПАВА-3729, 1 единица. Собственник: ПАО «Газпром».

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.06.2017 17:0019.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705695Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 15: Грузовой-фургон ЗИЛ-КУПАВА-3729, 1 единица. Место нахождения имущества: Московская область, Истринский р-н, сельское поселение Костровское, п/о Кострово, Пансионат "Союз".МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705695

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме по продаже автотранспортных средств, спецтехники и оборудования (18 единиц) (Московская область, Солнечногорский р-н/ Истринский р-н). Лот № 15: Грузовой-фургон ЗИЛ-КУПАВА-3729, 1 единица. Собственник: ПАО «Газпром».

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2017 17:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 812 609-76-98

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    inf@adm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суслин Александр Не указано

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    транспорт

    Список лотов

    Лот 1

    Лот № 15: Грузовой-фургон ЗИЛ-КУПАВА-3729, 1 единица. Место нахождения имущества: Московская область, Истринский р-н, сельское поселение Костровское, п/о Кострово, Пансионат "Союз".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.06.2017 17:00 GMT +319.06.2017 17:0019.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705695Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 15: Грузовой-фургон ЗИЛ-КУПАВА-3729, 1 единица. Место нахождения имущества: Московская область, Истринский р-н, сельское поселение Костровское, п/о Кострово, Пансионат "Союз".Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    20.06.2017 18:0020.06.2017 18:0020.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705695Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 15: Грузовой-фургон ЗИЛ-КУПАВА-3729, 1 единица. Место нахождения имущества: Московская область, Истринский р-н, сельское поселение Костровское, п/о Кострово, Пансионат "Союз".Москва

    Дата и время проведения

    21.06.2017 12:0021.06.2017 12:0021.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705695Дата и время проведения Лот № 15: Грузовой-фургон ЗИЛ-КУПАВА-3729, 1 единица. Место нахождения имущества: Московская область, Истринский р-н, сельское поселение Костровское, п/о Кострово, Пансионат "Союз".Москва

    Подведение итогов не позднее

    27.06.2017 14:2527.06.2017 14:2527.06.2017 14:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705695Подведение итогов не позднее Лот № 15: Грузовой-фургон ЗИЛ-КУПАВА-3729, 1 единица. Место нахождения имущества: Московская область, Истринский р-н, сельское поселение Костровское, п/о Кострово, Пансионат "Союз".Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201727.06.2017 14:2527.06.2017 14:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705695Подведение итогов не позднее Лот № 15: Грузовой-фургон ЗИЛ-КУПАВА-3729, 1 единица. Место нахождения имущества: Московская область, Истринский р-н, сельское поселение Костровское, п/о Кострово, Пансионат "Союз".Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот № 15: Грузовой-фургон ЗИЛ-КУПАВА-3729, 1 единица. Место нахождения имущества: Московская область, Истринский р-н, сельское поселение Костровское, п/о Кострово, Пансионат "Союз".

    Начальная цена

    30 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    3 000,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещениемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Газпром
    Все закупки и тендеры ПАО Газпром

    Адрес местонахождения

    197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Грузовой-фургон"

    Кол-во: 0

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