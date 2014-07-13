www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП407460
Уникальный номер закупки
26
Наименование закупки
Бумага мешочная Котлас
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.07.2014 20:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66
Почтовый адрес
660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9
Контактный телефон
+7 923 340-52-40
Факс
+7 391 290-20-87
Адрес электронной почты
paa@vrgm.net
Ф.И.О. контактного лица
Правдивцева Анастасия Александровна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
Закупки и тендеры Услуги по оптовой торговле, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка бумаги "Котлас"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.07.2014 13:00 GMT +313.07.2014 13:0013.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407460Дата и время окончания срока приема заявок Поставка бумаги "Котлас"Красноярск
Дата и время вскрытия заявок
14.07.2014 09:0014.07.2014 09:0014.07.2014 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407460Дата и время вскрытия заявок Поставка бумаги "Котлас"Красноярск
Подведение итогов не позднее
11.07.2014 11:0011.07.2014 11:0011.07.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407460Подведение итогов не позднее Поставка бумаги "Котлас"Красноярск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка бумаги "Котлас"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно заявке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
доставка до склада покупателя п.Березовка , ул. Береговая 30Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Васильевский рудник
Все закупки и тендеры АО Васильевский рудник
Адрес местонахождения
663415, Красноярский край, п. Раздолинск, Мотыгинский, Первомайская, Дом 35 "А" кв. 66
660075, Красноярский край, , Красноярск, Маерчака, Дом 8 Строение 9
Отсутствуют
51.7
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6735
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.