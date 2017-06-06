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Номер извещения
31705122477
Уникальный номер закупки
119
Наименование закупки
Поставка продукции защитных масок (сухие, фотограф.) Dynamask 5040, сухие пленочные фоторезисторы АМ 140
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 16:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-04
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филлипова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Фотопластинки и фотопленки; фотопленки для моментальных фотоснимков; составы химические и продукты несмешанные, используемые в фотографии
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка продукции защитных масок (сухие, фотограф.) Dynamask 5040, сухие пленочные фоторезисторы АМ 140
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
06.06.2017 15:00 GMT +306.06.2017 15:0006.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705122477Дата и время окончания срока приема заявок Поставка продукции защитных масок (сухие, фотограф.) Dynamask 5040, сухие пленочные фоторезисторы АМ 140Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
09.06.2017 10:0009.06.2017 10:0009.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705122477Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка продукции защитных масок (сухие, фотограф.) Dynamask 5040, сухие пленочные фоторезисторы АМ 140Москва
Дата и время проведения
09.06.2017 10:3009.06.2017 10:3009.06.2017 10:30Europe/MoscowДата и время проведения 31705122477Дата и время проведения Поставка продукции защитных масок (сухие, фотограф.) Dynamask 5040, сухие пленочные фоторезисторы АМ 140Москва
Подведение итогов не позднее
15.06.2017 16:3015.06.2017 16:3015.06.2017 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705122477Подведение итогов не позднее Поставка продукции защитных масок (сухие, фотограф.) Dynamask 5040, сухие пленочные фоторезисторы АМ 140Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка продукции защитных масок (сухие, фотограф.) Dynamask 5040, сухие пленочные фоторезисторы АМ 140
Начальная цена
66 552,60
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 327,63 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Технической частью аукционной документации (раздел III)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
20.59.12.120
20.59.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 140
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