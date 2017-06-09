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    Главная / Торги / Открытый аукцион для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора на закупку оборудования.

    Открытый аукцион для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора на закупку оборудования.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705123840Дата и время окончания срока приема заявок Закупка оборудованияМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705123840

    Уникальный номер закупки

    13570

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион для субъектов малого и среднего предпринимательства на право заключения Договора на закупку оборудования.

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Способ реализации

    Дата публикации

    18.05.2017 08:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Проект договора

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОНЦЕРН ВОЗДУШНО-КОСМИЧЕСКОЙ ОБОРОНЫ АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    Почтовый адрес

    121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Контактный телефон

    +7 495 276-29-38 доб. 2487

    Факс

    +7 495 276-29-38

    Адрес электронной почты

    zakupki@almaz-antey.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кашликов Андрей Борисович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Ключевые слова:

    закупка оборудования

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.06.201727.06.2017 14:0027.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705123840Подведение итогов не позднее Закупка оборудованияМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка оборудования

    Начальная цена

    118 409,47

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    135 375,21 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    135 375,21 $

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Москва, ул. Верейская, д. 41Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры АО КОНЦЕРН ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    121471, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, 41,

    121471, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

    Классификатор ОКПД2

    26.20.15.000

    Машины вычислительные электронные цифровые прочие, содержащие или не содержащие в одном корпусе одно или два из следующих устройств для автоматической обработки данных: запоминающие устройства, устройства ввода, устройства вывода

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Извещение

    19.08.2017

    Проект договора

    19.08.2017

    Документация

    19.08.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка оборудования для ВКС"

    Кол-во: 9

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