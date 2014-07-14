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    Главная / Торги / поставка технической соли (концентрат минеральный галит)- для борьбы с обледенением дорог в зимний период, тип С, сорт 1 в МКР (мягкий контейнер разовый) массой 1 тонна в количестве 1300 (одна тысяча триста) тонн для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»

    поставка технической соли (концентрат минеральный галит)- для борьбы с обледенением дорог в зимний период, тип С, сорт 1 в МКР (мягкий контейнер разовый) массой 1 тонна в количестве 1300 (одна тысяча триста) тонн для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.07.2014 09:5914.07.2014 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401319038Дата и время окончания срока приема заявок поставка технической соли (концентрат минеральный галит)- для борьбы с обледенением дорог в зимний период, тип С, сорт 1 в МКР (мягкий контейнер разовый) массой 1 тонна в количестве 1300 (одна тысяча триста) тонн для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»МорозовскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401319038

    Уникальный номер закупки

    1

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка технической соли (концентрат минеральный галит)- для борьбы с обледенением дорог в зимний период, тип С, сорт 1 в МКР (мягкий контейнер разовый) массой 1 тонна в количестве 1300 (одна тысяча триста) тонн для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    07.07.2014 09:36

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация о закупке

    тех.задание

    форма предложения

    проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Государственное унитарное предприятие Ростовской области Морозовское дорожное ремонтно-строительное управление
    Все закупки и тендеры ГУП РО Морозовское ДРСУ

    Юридический адрес

    347210, Ростовская область, , Морозовск, Халтурина, 280

    Почтовый адрес

    347210, Ростовская область, , Морозовск, Халтурина, 280

    Контактный телефон

    +7 86384 5-01-09

    Факс

    +7 86384 5-08-94

    Адрес электронной почты

    drzu@morozov.donpac.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Стуров Владимир Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Морозовск

    Закупки и тендеры Ростовская Область

    Закупки и тендеры Соль и хлорид натрия чистый, вода морская

    Ключевые слова:

    рис, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка технической соли (концентрат минеральный галит)- для борьбы с обледенением дорог в зимний период, тип С, сорт 1 в МКР (мягкий контейнер разовый) массой 1 тонна в количестве 1300 (одна тысяча триста) тонн для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.07.2014 09:59 GMT +314.07.2014 09:5914.07.2014 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401319038Дата и время окончания срока приема заявок поставка технической соли (концентрат минеральный галит)- для борьбы с обледенением дорог в зимний период, тип С, сорт 1 в МКР (мягкий контейнер разовый) массой 1 тонна в количестве 1300 (одна тысяча триста) тонн для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»Морозовск

    Дата и время вскрытия заявок

    14.07.2014 10:0014.07.2014 10:0014.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401319038Дата и время вскрытия заявок поставка технической соли (концентрат минеральный галит)- для борьбы с обледенением дорог в зимний период, тип С, сорт 1 в МКР (мягкий контейнер разовый) массой 1 тонна в количестве 1300 (одна тысяча триста) тонн для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»Морозовск

    Подведение итогов не позднее

    15.07.2014 11:0015.07.2014 11:0015.07.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401319038Подведение итогов не позднее поставка технической соли (концентрат минеральный галит)- для борьбы с обледенением дорог в зимний период, тип С, сорт 1 в МКР (мягкий контейнер разовый) массой 1 тонна в количестве 1300 (одна тысяча триста) тонн для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»Морозовск

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    15.07.201415.07.2014 11:0015.07.2014 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401319038Подведение итогов не позднее поставка технической соли (концентрат минеральный галит)- для борьбы с обледенением дорог в зимний период, тип С, сорт 1 в МКР (мягкий контейнер разовый) массой 1 тонна в количестве 1300 (одна тысяча триста) тонн для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»Морозовск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка технической соли (концентрат минеральный галит)- для борьбы с обледенением дорог в зимний период, тип С, сорт 1 в МКР (мягкий контейнер разовый) массой 1 тонна в количестве 1300 (одна тысяча триста) тонн для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»

    Начальная цена

    2 382 900,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГУП РО Морозовское ДРСУ
    Все закупки и тендеры ГУП РО Морозовское ДРСУ

    Адрес местонахождения

    347210, Ростовская область, , Морозовск, Халтурина, 280

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    14.40

    Добыча и производство соли

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "техническая соль (концентрат минеральный галит)- для борьбы с обледенением дорог в зимний период, тип С, сорт 1 в МКР (мягкий контейнер разовый) массой 1 тонна "

    Кол-во: 1300

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