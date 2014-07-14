поставка технической соли (концентрат минеральный галит)- для борьбы с обледенением дорог в зимний период, тип С, сорт 1 в МКР (мягкий контейнер разовый) массой 1 тонна в количестве 1300 (одна тысяча триста) тонн для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31401319038 Уникальный номер закупки 1 Номер закупки Наименование закупки поставка технической соли (концентрат минеральный галит)- для борьбы с обледенением дорог в зимний период, тип С, сорт 1 в МКР (мягкий контейнер разовый) массой 1 тонна в количестве 1300 (одна тысяча триста) тонн для нужд ГУП РО «Морозовское ДРСУ» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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