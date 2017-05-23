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    Главная / Торги / КРУГИ ОХН1М-2 60, 120, 140, 150, 170, 190, 220 ТУ14-1-4058-2006; ГОСТ 2590-2006

    КРУГИ ОХН1М-2 60, 120, 140, 150, 170, 190, 220 ТУ14-1-4058-2006; ГОСТ 2590-2006

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705686Дата и время окончания срока приема заявок КРУГИ ОХН1М-2 60, 120, 140, 150, 170, 190, 220 ТУ14-1-4058-2006; ГОСТ 2590-2006ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705686

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КРУГИ ОХН1М-2 60, 120, 140, 150, 170, 190, 220 ТУ14-1-4058-2006; ГОСТ 2590-2006

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2017 16:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-17-16

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    A.Afanaseva@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Афанасьева Алена Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    КРУГИ ОХН1М-2 60, 120, 140, 150, 170, 190, 220 ТУ14-1-4058-2006; ГОСТ 2590-2006

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 11:00 GMT +323.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705686Дата и время окончания срока приема заявок КРУГИ ОХН1М-2 60, 120, 140, 150, 170, 190, 220 ТУ14-1-4058-2006; ГОСТ 2590-2006Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 11:0023.05.2017 11:0023.05.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705686Дата и время вскрытия заявок КРУГИ ОХН1М-2 60, 120, 140, 150, 170, 190, 220 ТУ14-1-4058-2006; ГОСТ 2590-2006Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    09.06.201709.06.2017 11:0009.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705686Подведение итогов не позднее КРУГИ ОХН1М-2 60, 120, 140, 150, 170, 190, 220 ТУ14-1-4058-2006; ГОСТ 2590-2006Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    КРУГИ ОХН1М-2 60, 120, 140, 150, 170, 190, 220 ТУ14-1-4058-2006; ГОСТ 2590-2006

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    склад ПАО УралмашзаводРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    23.91.11.150

    Круги отрезные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КРУГИ ОХН1М-2 60, 120, 140, 150, 170, 190, 220 ТУ14-1-4058-2006; ГОСТ 2590-2006"

    Кол-во: 0

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