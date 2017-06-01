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Номер извещения
31705124116
Уникальный номер закупки
1101
Наименование закупки
поставка прицепной косилки McConnel/SCHULTE
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 09:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
Контактный телефон
+7 495 578-39-13
Факс
Адрес электронной почты
sopkp@svo.aero
Ф.И.О. контактного лица
Богачёв Олег Владимирович,Bogachev_OV@svo.aero
Место рассмотрения предложений
141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Заключение договора на поставку прицепной косилки McConnel/SCHULTE
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 11:00 GMT +301.06.2017 11:0001.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705124116Дата и время окончания срока приема заявок Заключение договора на поставку прицепной косилки McConnel/SCHULTE141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 11:0001.06.2017 11:0001.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705124116Дата и время вскрытия заявок Заключение договора на поставку прицепной косилки McConnel/SCHULTE141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
13.06.201713.06.2017 14:0013.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705124116Подведение итогов не позднее Заключение договора на поставку прицепной косилки McConnel/SCHULTE141400, Московская область г.Химки, аэропорт Шереметьево, «Гостиничный комплекс на 300 мест», корпус 2 (бывшее здание «Трансаэро»), каб. 103
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Заключение договора на поставку прицепной косилки McConnel/SCHULTE
Начальная цена
2 790 774,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141400, Московская обл., г. Химки, аэропорт Шереметьево тер, территория Службы аэродромнойРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, аэропорт Шереметьево, -
29.10
29.10
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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