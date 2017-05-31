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Номер извещения
ГП705683
Уникальный номер закупки
64
Наименование закупки
Открытый запрос предложений в электронной форме №64 на право заключения договора на оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АО «СГ-транс»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 16:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
Почтовый адрес
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
Контактный телефон
+7 495 777-14-13 доб. 1413
Факс
+7 495 777-14-30
Адрес электронной почты
andrey.vlasov@sgtrans.ru
Ф.И.О. контактного лица
Власов Андрей Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АО «СГ-транс»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 15:00 GMT +331.05.2017 15:0031.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705683Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АО «СГ-транс»Москва
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 15:0031.05.2017 15:0031.05.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705683Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АО «СГ-транс»Москва
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 16:0016.06.2017 16:0016.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705683Подведение итогов не позднее Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АО «СГ-транс»Москва
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по добровольному медицинскому страхованию сотрудников АО «СГ-транс»
Начальная цена
20 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СГ-транс
Все закупки и тендеры АО СГ-транс
Адрес местонахождения
117393, Российская Федерация, Москва, Академика Пилюгина,помещениеXXVII, комната 8, д.22
65.12.12.000
65.12.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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