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+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП705737
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Макулатура Сортированная (в соответствии с ГОСТ10700-97)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
18.05.2017 13:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
188320, Ленинградская область, , Коммунар, Павловская, 9
Почтовый адрес
188320, Ленинградская область, , Коммунар, Павловская, 9
Контактный телефон
+7 921 322-80-01
Факс
+7 812 332-86-74
Адрес электронной почты
Zhitnikov.Anatolii@knauf.ru
Ф.И.О. контактного лица
Житников Анатолий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Коммунар
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Макулатуры сортированной.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Макулатуры сортированной.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Макулатура МС-5Б - 14000 т/месяц Макулатура МС-6Б - 2000 т/месяц Макулатура МС-7Б - 2500 т/месяц Макулатура МС-8В - 350 т/месяц Макулатура МС-13В - 600 т/месяц
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Ленинградская обл., Гатчинский р-н, г.Коммунар, Ул. Павловская, д.9Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Кнауф Петроборд
Все закупки и тендеры АО Кнауф Петроборд
Адрес местонахождения
188320, Ленинградская область, , Коммунар, Павловская, 9
38.32.32.000
Документация лота
Кол-во: 600
Кол-во: 350
Кол-во: 2500
Кол-во: 2000
Кол-во: 14000
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