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Номер извещения
ГП407083
Уникальный номер закупки
25
Наименование закупки
Закупка арматурного проката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
07.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Одинцово
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Арматурный прокат периодического профиля диаметр 10, 12 мм.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.07.2014 13:00 GMT +310.07.2014 13:0010.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407083Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля диаметр 10, 12 мм.Одинцово
Дата и время вскрытия заявок
10.07.2014 13:0010.07.2014 13:0010.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407083Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля диаметр 10, 12 мм.Одинцово
Подведение итогов не позднее
11.07.2014 13:0011.07.2014 13:0011.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407083Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля диаметр 10, 12 мм.Одинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат периодического профиля диаметр 10, 12 мм.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Дата изготовления продукции - не ранее 2014г. Срок поставки продукции июль 2014 года. Поставка может осуществляться отдельными партиями по согласованию с Покупателем. ДОставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 6
Кол-во: 10
Арматурный прокат периодического профиля, Ø16 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.07.2014 13:00 GMT +310.07.2014 13:0010.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407083Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø16 ммОдинцово
Дата и время вскрытия заявок
10.07.2014 13:0010.07.2014 13:0010.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407083Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø16 ммОдинцово
Подведение итогов не позднее
11.07.2014 13:0011.07.2014 13:0011.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407083Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля, Ø16 ммОдинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат периодического профиля, Ø16 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Дата изготовления продукции - не ранее 2014г. Срок поставки продукции июль 2014 года. Поставка может осуществляться отдельными партиями по согласованию с Покупателем. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 36
Арматурный прокат периодического профиля, Ø20 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.07.2014 13:00 GMT +310.07.2014 13:0010.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407083Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø20 ммОдинцово
Дата и время вскрытия заявок
10.07.2014 13:0010.07.2014 13:0010.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407083Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø20 ммОдинцово
Подведение итогов не позднее
11.07.2014 13:0011.07.2014 13:0011.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407083Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля, Ø20 ммОдинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат периодического профиля, Ø20 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Дата изготовления продукции - не ранее 2014г. Срок поставки продукции июль 2014 года. Поставка может осуществляться отдельными партиями по согласованию с Покупателем. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 16
Арматурный прокат периодического профиля, Ø25 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.07.2014 13:00 GMT +310.07.2014 13:0010.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407083Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø25 ммОдинцово
Дата и время вскрытия заявок
10.07.2014 13:0010.07.2014 13:0010.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407083Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø25 ммОдинцово
Подведение итогов не позднее
11.07.2014 13:0011.07.2014 13:0011.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407083Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля, Ø25 ммОдинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат периодического профиля, Ø25 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Дата изготовления продукции - не ранее 2014г. Срок поставки продукции июль 2014 года. Поставка может осуществляться отдельными партиями по согласованию с Покупателем. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 55
Арматурный прокат периодического профиля, Ø28 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.07.2014 13:00 GMT +310.07.2014 13:0010.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407083Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø28 ммОдинцово
Дата и время вскрытия заявок
10.07.2014 13:0010.07.2014 13:0010.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407083Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø28 ммОдинцово
Подведение итогов не позднее
11.07.2014 13:0011.07.2014 13:0011.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407083Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля, Ø28 ммОдинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат периодического профиля, Ø28 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Дата изготовления продукции - не ранее 2014г. Срок поставки продукции июль 2014 года. Поставка может осуществляться отдельными партиями по согласованию с Покупателем. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 18
Арматурный прокат периодического профиля, Ø32 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.07.2014 13:00 GMT +310.07.2014 13:0010.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407083Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø32 ммОдинцово
Дата и время вскрытия заявок
10.07.2014 13:0010.07.2014 13:0010.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407083Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø32 ммОдинцово
Подведение итогов не позднее
11.07.2014 13:0011.07.2014 13:0011.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407083Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля, Ø32 ммОдинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат периодического профиля, Ø32 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Дата изготовления продукции - не ранее 2014г. Срок поставки продукции июль 2014 года. Поставка может осуществляться отдельными партиями по согласованию с Покупателем. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 42
Арматурный прокат периодического профиля, Ø36 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.07.2014 13:00 GMT +310.07.2014 13:0010.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407083Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø36 ммОдинцово
Дата и время вскрытия заявок
10.07.2014 13:0010.07.2014 13:0010.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407083Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат периодического профиля, Ø36 ммОдинцово
Подведение итогов не позднее
11.07.2014 13:0011.07.2014 13:0011.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407083Подведение итогов не позднее Арматурный прокат периодического профиля, Ø36 ммОдинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат периодического профиля, Ø36 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Дата изготовления продукции - не ранее 2014г. Срок поставки продукции июль 2014 года. Поставка может осуществляться отдельными партиями по согласованию с Покупателем. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20
Арматурный прокат гладкого профиля, Ø8 мм
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.07.2014 13:00 GMT +310.07.2014 13:0010.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407083Дата и время окончания срока приема заявок Арматурный прокат гладкого профиля, Ø8 ммОдинцово
Дата и время вскрытия заявок
10.07.2014 13:0010.07.2014 13:0010.07.2014 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407083Дата и время вскрытия заявок Арматурный прокат гладкого профиля, Ø8 ммОдинцово
Подведение итогов не позднее
11.07.2014 13:0011.07.2014 13:0011.07.2014 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407083Подведение итогов не позднее Арматурный прокат гладкого профиля, Ø8 ммОдинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Арматурный прокат гладкого профиля, Ø8 мм
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Дата изготовления продукции - не ранее 2014г. Срок поставки продукции июль 2014 года. Поставка может осуществляться отдельными партиями по согласованию с Покупателем. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
По месту нахождения Заказчика - Московская область, г. ОдинцовоРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 15
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