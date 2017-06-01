www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705122011
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту климатической камеры модели КТК-3000 инв. №190169.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 15:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-52-25
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кобзева Людмила Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Самара
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Капитальный ремонт климатической камеры КТК-3000 ( корпус ЭИК-3 ремонт системы управления, системы захолаживания, замена теплоизоляционного слоя)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 10:00 GMT +301.06.2017 10:0001.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705122011Дата и время окончания срока приема заявок Капитальный ремонт климатической камеры КТК-3000 ( корпус ЭИК-3 ремонт системы управления, системы захолаживания, замена теплоизоляционного слоя)Самара
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 10:0001.06.2017 10:0001.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705122011Дата и время вскрытия заявок Капитальный ремонт климатической камеры КТК-3000 ( корпус ЭИК-3 ремонт системы управления, системы захолаживания, замена теплоизоляционного слоя)Самара
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 15:3016.06.2017 15:3016.06.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705122011Подведение итогов не позднее Капитальный ремонт климатической камеры КТК-3000 ( корпус ЭИК-3 ремонт системы управления, системы захолаживания, замена теплоизоляционного слоя)Самара
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Капитальный ремонт климатической камеры КТК-3000 ( корпус ЭИК-3 ремонт системы управления, системы захолаживания, замена теплоизоляционного слоя)
Начальная цена
2 970 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
148 500,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РКЦ ПРОГРЕСС
Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
33.12.29.000
33.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.