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Номер извещения
ГП705677
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Модернизация общ. об. вентиляции 33 цеха
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 15:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
Контактный телефон
+7 812 322-80-00 доб. 1519
Факс
+7 812 322-80-00
Адрес электронной почты
Sergey.Tsivka@omzglobal.com
Ф.И.О. контактного лица
Цивка Сергей Николаевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Модернизация общ. об. вентиляции 33 цеха
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.05.2017 14:00 GMT +323.05.2017 14:0023.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705677Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация общ. об. вентиляции 33 цехаСанкт-Петербург, Колпино
Дата и время вскрытия заявок
23.05.2017 14:0023.05.2017 14:0023.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705677Дата и время вскрытия заявок Модернизация общ. об. вентиляции 33 цехаСанкт-Петербург, Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Модернизация общ. об. вентиляции 33 цеха
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Наши условия: 1. Предоставить следующие документы: - устав организации; - свидетельства о государственной регистрации; - свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - приказ о назначении руководителя; - документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; - справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам на дату заключения договора и далее ежеквартально; - копию карточек образцов подписей руководителей; - решение об избрании(назначении) руководителя организации; - копия паспорта руководителя; - документ подтверждающий местонахождение контрагента (свидетельство о праве собственности, договор аренды и др.); - сведения о среднесписочной численности работников с отметкой налогового органа о их получении; - бухгалтерскую отчётность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату. В КП указать: 2. Стоимость с НДС 3. Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 24 месяцев.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Ижорские заводы
Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н
28.99.99.190
F
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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