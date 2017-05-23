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    Главная / Торги / Модернизация общ. об. вентиляции 33 цеха

    Модернизация общ. об. вентиляции 33 цеха

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.05.2017 14:0023.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705677Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация общ. об. вентиляции 33 цехаСанкт-Петербург, КолпиноПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП705677

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Модернизация общ. об. вентиляции 33 цеха

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    17.05.2017 15:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Юридический адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Почтовый адрес

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Контактный телефон

    +7 812 322-80-00 доб. 1519

    Факс

    +7 812 322-80-00

    Адрес электронной почты

    Sergey.Tsivka@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Цивка Сергей Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, Колпино

    Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Модернизация общ. об. вентиляции 33 цеха

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.05.2017 14:00 GMT +323.05.2017 14:0023.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705677Дата и время окончания срока приема заявок Модернизация общ. об. вентиляции 33 цехаСанкт-Петербург, Колпино

    Дата и время вскрытия заявок

    23.05.2017 14:0023.05.2017 14:0023.05.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП705677Дата и время вскрытия заявок Модернизация общ. об. вентиляции 33 цехаСанкт-Петербург, Колпино

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.07.201731.07.2017 14:0031.07.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705677Подведение итогов не позднее Модернизация общ. об. вентиляции 33 цехаСанкт-Петербург, Колпино

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Модернизация общ. об. вентиляции 33 цеха

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Наши условия: 1. Предоставить следующие документы: - устав организации; - свидетельства о государственной регистрации; - свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - приказ о назначении руководителя; - документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; - справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам на дату заключения договора и далее ежеквартально; - копию карточек образцов подписей руководителей; - решение об избрании(назначении) руководителя организации; - копия паспорта руководителя; - документ подтверждающий местонахождение контрагента (свидетельство о праве собственности, договор аренды и др.); - сведения о среднесписочной численности работников с отметкой налогового органа о их получении; - бухгалтерскую отчётность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату. В КП указать: 2. Стоимость с НДС 3. Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 24 месяцев.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, город, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/нРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: без аванса, по факту выполненных работ
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Публичное акционерное общество Ижорские заводы»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Ижорские заводы
    Все закупки и тендеры ПАО Ижорские заводы

    Адрес местонахождения

    196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, Колпино, город, Ижорский завод, д. б/н

    Классификатор ОКПД2

    28.99.99.190

    Услуги по производству оборудования специального назначения прочего, отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    F

    СТРОИТЕЛЬСТВО

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Закупка"

    Кол-во: 0

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