Условия договора

Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

Наши условия: 1. Предоставить следующие документы: - устав организации; - свидетельства о государственной регистрации; - свидетельства о постановке на учет в налоговом органе - приказ о назначении руководителя; - документ (протокол, приказ, доверенность), на основании которых лица, указанные в этих документах уполномочены подписывать договор и сопутствующую документацию коммерческого характера; - справки из налогового органа о состоянии расчётов по налогам и сборам на дату заключения договора и далее ежеквартально; - копию карточек образцов подписей руководителей; - решение об избрании(назначении) руководителя организации; - копия паспорта руководителя; - документ подтверждающий местонахождение контрагента (свидетельство о праве собственности, договор аренды и др.); - сведения о среднесписочной численности работников с отметкой налогового органа о их получении; - бухгалтерскую отчётность (формы 1-5 баланса) с отметкой налогового органа на последнюю отчётную дату. В КП указать: 2. Стоимость с НДС 3. Гарантия на выполненные работы должна составлять не менее 24 месяцев.