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Номер извещения
ГП705670
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме по продаже автотранспортных средств, спецтехники и оборудования (18 единиц) (Московская область, Солнечногорский р-н/ Истринский р-н). Лот № 6: Автомобиль Mercedes-Benz ATEGO 1218K, 1 единица. Собственник: ПАО «Газпром».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
17.05.2017 15:34
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 812 609-76-98
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
inf@adm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суслин Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Лот № 6: Автомобиль Mercedes-Benz ATEGO 1218K, 1 единица. Место нахождения имущества: Московская область, Солнечногорский р-н, Городское поселение Менделеево, Пансионат "Морозовка".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.06.2017 17:00 GMT +319.06.2017 17:0019.06.2017 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП705670Дата и время окончания срока приема заявок Лот № 6: Автомобиль Mercedes-Benz ATEGO 1218K, 1 единица. Место нахождения имущества: Московская область, Солнечногорский р-н, Городское поселение Менделеево, Пансионат "Морозовка".Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
20.06.2017 18:0020.06.2017 18:0020.06.2017 18:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП705670Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот № 6: Автомобиль Mercedes-Benz ATEGO 1218K, 1 единица. Место нахождения имущества: Московская область, Солнечногорский р-н, Городское поселение Менделеево, Пансионат "Морозовка".Москва
Дата и время проведения
21.06.2017 12:0021.06.2017 12:0021.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП705670Дата и время проведения Лот № 6: Автомобиль Mercedes-Benz ATEGO 1218K, 1 единица. Место нахождения имущества: Московская область, Солнечногорский р-н, Городское поселение Менделеево, Пансионат "Морозовка".Москва
Подведение итогов не позднее
27.06.2017 13:2527.06.2017 13:2527.06.2017 13:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705670Подведение итогов не позднее Лот № 6: Автомобиль Mercedes-Benz ATEGO 1218K, 1 единица. Место нахождения имущества: Московская область, Солнечногорский р-н, Городское поселение Менделеево, Пансионат "Морозовка".Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
27.06.201727.06.2017 13:2527.06.2017 13:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП705670Подведение итогов не позднее Лот № 6: Автомобиль Mercedes-Benz ATEGO 1218K, 1 единица. Место нахождения имущества: Московская область, Солнечногорский р-н, Городское поселение Менделеево, Пансионат "Морозовка".Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот № 6: Автомобиль Mercedes-Benz ATEGO 1218K, 1 единица. Место нахождения имущества: Московская область, Солнечногорский р-н, Городское поселение Менделеево, Пансионат "Морозовка".
Начальная цена
800 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
80 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещениемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Газпром
Все закупки и тендеры ПАО Газпром
Адрес местонахождения
197229, Российская Федерация, Санкт-Петербург, пр-кт Лахтинский, д. 2, корп. 3, стр.1
29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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