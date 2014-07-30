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Номер извещения
ГП407082
Уникальный номер закупки
1
Наименование закупки
Выполнение работ по проведению испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок до 1000 В ОАО «Уралмашзавод»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
06.07.2014 22:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 912 208-42-27
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
a.pisanko@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Писанко Анатолий Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Выполнение работ 1. Осветительное и силовое (низковольтное) оборудование: - замеры сопротивления изоляции кабельных линий и проводов силового электрооборудования, а также в бытовых и служебных помещениях; - замеры сопротивления петли “фаза-нуль”; - проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; - замеры сопротивления растекания заземляющих устройств; - замеры по проверке соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей однофазных и трёхфазных автоматических выключателей току короткого замыкания. 2. Крановое оборудование: - замеры сопротивления изоляции; - замеры сопротивления растекания заземляющих устройств. Организация, оказывающая услуги, должна иметь соответствующий опыт, указанный в техническом задании, подтвержденный референт-листом.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.07.2014 14:00 GMT +330.07.2014 14:0030.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407082Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ 1. Осветительное и силовое (низковольтное) оборудование: - замеры сопротивления изоляции кабельных линий и проводов силового электрооборудования, а также в бытовых и служебных помещениях; - замеры сопротивления петли “фаза-нуль”; - проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; - замеры сопротивления растекания заземляющих устройств; - замеры по проверке соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей однофазных и трёхфазных автоматических выключателей току короткого замыкания. 2. Крановое оборудование: - замеры сопротивления изоляции; - замеры сопротивления растекания заземляющих устройств. Организация, оказывающая услуги, должна иметь соответствующий опыт, указанный в техническом задании, подтвержденный референт-листом. Екатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
30.07.2014 14:0030.07.2014 14:0030.07.2014 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407082Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ 1. Осветительное и силовое (низковольтное) оборудование: - замеры сопротивления изоляции кабельных линий и проводов силового электрооборудования, а также в бытовых и служебных помещениях; - замеры сопротивления петли “фаза-нуль”; - проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; - замеры сопротивления растекания заземляющих устройств; - замеры по проверке соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей однофазных и трёхфазных автоматических выключателей току короткого замыкания. 2. Крановое оборудование: - замеры сопротивления изоляции; - замеры сопротивления растекания заземляющих устройств. Организация, оказывающая услуги, должна иметь соответствующий опыт, указанный в техническом задании, подтвержденный референт-листом. Екатеринбург
Подведение итогов не позднее
07.08.2014 14:0007.08.2014 14:0007.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407082Подведение итогов не позднее Выполнение работ 1. Осветительное и силовое (низковольтное) оборудование: - замеры сопротивления изоляции кабельных линий и проводов силового электрооборудования, а также в бытовых и служебных помещениях; - замеры сопротивления петли “фаза-нуль”; - проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; - замеры сопротивления растекания заземляющих устройств; - замеры по проверке соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей однофазных и трёхфазных автоматических выключателей току короткого замыкания. 2. Крановое оборудование: - замеры сопротивления изоляции; - замеры сопротивления растекания заземляющих устройств. Организация, оказывающая услуги, должна иметь соответствующий опыт, указанный в техническом задании, подтвержденный референт-листом. Екатеринбург
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
07.08.201407.08.2014 14:0007.08.2014 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407082Подведение итогов не позднее Выполнение работ 1. Осветительное и силовое (низковольтное) оборудование: - замеры сопротивления изоляции кабельных линий и проводов силового электрооборудования, а также в бытовых и служебных помещениях; - замеры сопротивления петли “фаза-нуль”; - проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; - замеры сопротивления растекания заземляющих устройств; - замеры по проверке соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей однофазных и трёхфазных автоматических выключателей току короткого замыкания. 2. Крановое оборудование: - замеры сопротивления изоляции; - замеры сопротивления растекания заземляющих устройств. Организация, оказывающая услуги, должна иметь соответствующий опыт, указанный в техническом задании, подтвержденный референт-листом. Екатеринбург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ 1. Осветительное и силовое (низковольтное) оборудование: - замеры сопротивления изоляции кабельных линий и проводов силового электрооборудования, а также в бытовых и служебных помещениях; - замеры сопротивления петли “фаза-нуль”; - проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; - замеры сопротивления растекания заземляющих устройств; - замеры по проверке соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей однофазных и трёхфазных автоматических выключателей току короткого замыкания. 2. Крановое оборудование: - замеры сопротивления изоляции; - замеры сопротивления растекания заземляющих устройств. Организация, оказывающая услуги, должна иметь соответствующий опыт, указанный в техническом задании, подтвержденный референт-листом.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Подготовить и представить акты или протоколы испытаний и замеров в 2-х экземплярах.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ОАО "Уралмашзавод"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Отсутствуют
40.13.3
Документация лота
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