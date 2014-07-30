Выполнение работ по проведению испытаний и измерений электрооборудования и электроустановок до 1000 В ОАО «Уралмашзавод»

Лот 1

Выполнение работ 1. Осветительное и силовое (низковольтное) оборудование: - замеры сопротивления изоляции кабельных линий и проводов силового электрооборудования, а также в бытовых и служебных помещениях; - замеры сопротивления петли “фаза-нуль”; - проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами; - замеры сопротивления растекания заземляющих устройств; - замеры по проверке соответствия токов плавления предохранителей или уставок расцепителей однофазных и трёхфазных автоматических выключателей току короткого замыкания. 2. Крановое оборудование: - замеры сопротивления изоляции; - замеры сопротивления растекания заземляющих устройств. Организация, оказывающая услуги, должна иметь соответствующий опыт, указанный в техническом задании, подтвержденный референт-листом.